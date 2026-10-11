Ponad 800 tys. turystów wybrało najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie na 2026 r. W zestawieniu znalazło się 20 miejsc, ale na pierwszym miejscu nie ma ani Wiednia, ani Pragi, ani żadnego z niemieckich miast słynących ze świątecznych targów. Zwyciężył jarmark w Rumunii.

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W Europie co roku organizowanych jest ponad 1,5 tys. jarmarków bożonarodzeniowych. Najpopularniejsze z nich przyciągają setki tysięcy turystów, którzy przyjeżdżają nie tylko na przedświąteczne zakupy, ale także na koncerty, pokazy świetlne i regionalne przysmaki.

Portal European Best Destinations przeprowadził głosowanie, w którym ponad 800 tys. podróżnych wskazało swoje ulubione miejsca. Powstał ranking 20 najlepszych jarmarków na 2026 r. Jak informuje Euronews, pierwszą pozycję zdobyła rumuńska Krajowa (Craiova), wyprzedzając m.in. Zurych, Rygę, Wiedeń i Pragę.

Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie znajduje się w Rumunii

Krajowa, miasto w południowo-zachodniej Rumunii, pokonała znacznie bardziej znane europejskie ośrodki. Tamtejszy jarmark zajmuje ponad 280 tys. m kw., a jego tegorocznym motywem przewodnim będzie „Dziadek do orzechów”.

Na odwiedzających czekać będą ogromne dekoracje świąteczne, rzeźby przypominające zabawki, iluminacje świetlne i tradycyjne drewniane stoiska. W programie znalazły się również lodowisko, diabelski młyn oraz sanie Świętego Mikołaja unoszące się nad terenem jarmarku. Według organizatorów będzie to najwyżej latająca tego typu instalacja w Europie Wschodniej.

Jedną z atrakcji ma być również oferta gastronomiczna. Oprócz potraw rumuńskich odwiedzający będą mogli spróbować specjałów kuchni armeńskiej, gruzińskiej, greckiej, bułgarskiej i serbskiej. Jarmark rozpocznie się w połowie listopada i potrwa do początku stycznia.

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Drugie miejsce w rankingu zajął szwajcarski Zurych. Najważniejszy jarmark, Wienachtsdorf, organizowany jest na placu Sechseläutenplatz, pomiędzy operą a Jeziorem Zuryskim. Oprócz drewnianych stoisk i ogromnej choinki atrakcją miasta jest Weihnachtsallee w pobliżu dworca głównego. W tym roku znajdzie się tam około 80 rotacyjnych stoisk oferujących potrawy z różnych krajów, rękodzieło i szwajcarskie fondue.

Zurych przygotowuje również widowisko Illuminarium na dziedzińcu Szwajcarskiego Muzeum Narodowego, gdzie wykorzystywane są iluminacje, muzyka i projekcje świetlne.

Na trzecim miejscu znalazła się Ryga. Stolica Łotwy organizuje swój główny jarmark na placu Katedralnym, w sercu Starego Miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W drewnianych domkach sprzedawane są wyroby łotewskich rzemieślników, dzianiny, ozdoby i lokalne przysmaki.

Od końca listopada do początku stycznia zaplanowano również występy chórów i zespołów folklorystycznych. Iluminacje pojawią się w miejskich parkach, na placach oraz wzdłuż kanałów. Część instalacji świetlnych będzie inspirowana łotewskimi baśniami.

Ranking jarmarków bożonarodzeniowych 2026. Wiedeń i Praga poza pierwszą piątką

Czwarte miejsce przypadło Lizbonie, która proponuje święta w znacznie łagodniejszym klimacie niż miasta Europy Środkowej i Północnej.

W parku Edwarda VII odbędzie się jedenasta edycja Wonderland Lisboa. Motywem przewodnim wydarzenia będą „Korzenie Bożego Narodzenia”. Organizatorzy przygotowują występy artystyczne, stoiska portugalskich rzemieślników, karuzelę oraz diabelski młyn, z którego można oglądać panoramę miasta.

Ważną częścią wydarzenia będzie portugalska kuchnia świąteczna. W specjalnej strefie gastronomicznej serwowane będą regionalne potrawy i sezonowe słodycze. W 2025 r. Wonderland Lisboa odwiedziło ponad 1,2 mln osób. Tegoroczna edycja potrwa od końca listopada do początku stycznia.

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Pierwszą piątkę zamknął węgierski Debreczyn, drugie pod względem wielkości miasto Węgier. W okresie adwentu jego główne place i deptaki zamieniają się w przestrzeń wypełnioną dekoracjami świetlnymi oraz stoiskami z rękodziełem, zabawkami i ozdobami choinkowymi.

Wśród oferowanych przysmaków znajdą się pieczone kasztany, grzane wino i kürtőskalács, czyli tradycyjny węgierski kołacz pieczony na obracającym się wałku. W programie przewidziano ponad 100 wydarzeń kulturalnych z udziałem przeszło 200 wykonawców. Będą także lodowisko, atrakcje dla dzieci, koncerty i tradycyjne zapalanie świec adwentowych.

Zestawienie pokazuje także, które znane jarmarki nie znalazły się w ścisłej czołówce. Szóste miejsce zajęły włoskie Govone i Asti, a siódme holenderski Valkenburg, słynący z organizowania świątecznych targów w podziemnych grotach.

Wiedeń znalazł się na ósmej pozycji, przed francuskim Montbéliard i Paryżem. Kolejne miejsca zajęły Edynburg, Madryt i angielski Winchester. Praga, od lat przyciągająca turystów jarmarkami na Rynku Staromiejskim i placu Wacława, została sklasyfikowana na czternastym miejscu.

Pierwszą dwudziestkę uzupełniły belgijska Brugia, niemieckie Drezno, Norymberga, jarmark w wąwozie Ravenna w Schwarzwaldzie oraz Frankfurt nad Menem i Kolonia.

W rankingu European Best Destinations na 2026 r. nie znalazł się żaden jarmark z Polski. W zestawieniu zabrakło m.in. Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Warszawy.