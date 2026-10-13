„Schwaebische Zeitung” przekazała, że aresztowana w Niemczech to 25-letnia Diren A. Kobieta ma mieć związek z podpaleniem bazy stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu.
Doniesienia dziennika oznaczałyby, że w związku z tą sprawą aresztowano już łącznie czwórkę podejrzanych.
„Schwaebische Zeitung” przekazała, że aresztowana w Niemczech to 25-letnia Diren A. Kobieta ma prawdopodobnie powiązania ze światem przestępczym.
W innym artykule „Schwaebische Zeitung” pisała, że – zgodnie z ustaleniami śledczych – dwóch głównych podejrzanych przyjechało 23 września z Karlsruhe do Polski samochodem osobowym Mini Clubman na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Za kierownicą siedziała Turczynka, prawdopodobnie właśnie Diren A.
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Wcześniej we wtorek informowaliśmy także, że niemieccy funkcjonariusze zatrzymali inną kobietę podejrzewaną o udział w podpaleniu stacji Starlink na Mazowszu. Mogła odpowiadać ona za organizację przejazdów dwóch wcześniej zatrzymanych mężczyzn. Akcję przeprowadzono w Berlinie.
W poniedziałek w Nuertingen w Badenii-Wirtembergii doszło do aresztowania dwóch mężczyzn podejrzewanych o podpalenie. To obywatele Turcji – 34-letni Muslum T. oraz 38-letni Umit E. Jednego z podejrzanych w sprawie aresztowano także w stolicy Niemiec – poinformował „Bild”.
Minister spraw wewnętrznych Badenii-Wirtembergii Manuel Hagel potwierdził we wtorek aresztowanie Musluma T. i Umita E. i przekazał, że w sprawie przeszukano trzy mieszkania, w tym dwa w Badenii-Wirtembergii. Jak oświadczył, nie może przekazać dalszych informacji na wstępnym etapie śledztwa, w tym dotyczących ewentualnych powiązań z Rosją lub przestępczością zorganizowaną. Wezwał do „przebudzenia się z letargu” w kwestiach bezpieczeństwa.
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23 września wieczorem doszło do pożaru naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim na Mazowszu. Dwa dni później prokurator z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.
Stacja, obsługiwana przez firmę Exatel, pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy.
Śledczy ustalają zakres udziału poszczególnych osób w podpaleniu. Dwaj obywatele Turcji oczekują na przekazanie Polsce, a w przypadku kobiet zatrzymanych w Niemczech decyzja o ewentualnym wystąpieniu o ich wydanie prawdopodobnie jeszcze nie zapadła – nie pojawiły się bowiem dotychczas informacje w tej sprawie.
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