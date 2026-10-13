Doniesienia dziennika oznaczałyby, że w związku z tą sprawą aresztowano już łącznie czwórkę podejrzanych.

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Kim jest Diren A.? Rola 25-latki w ataku na stację Starlink

„Schwaebische Zeitung” przekazała, że aresztowana w Niemczech to 25-letnia Diren A. Kobieta ma prawdopodobnie powiązania ze światem przestępczym.

W innym artykule „Schwaebische Zeitung” pisała, że – zgodnie z ustaleniami śledczych – dwóch głównych podejrzanych przyjechało 23 września z Karlsruhe do Polski samochodem osobowym Mini Clubman na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Za kierownicą siedziała Turczynka, prawdopodobnie właśnie Diren A.

Wcześniej we wtorek informowaliśmy także, że niemieccy funkcjonariusze zatrzymali inną kobietę podejrzewaną o udział w podpaleniu stacji Starlink na Mazowszu. Mogła odpowiadać ona za organizację przejazdów dwóch wcześniej zatrzymanych mężczyzn. Akcję przeprowadzono w Berlinie.

W poniedziałek w Nuertingen w Badenii-Wirtembergii doszło do aresztowania dwóch mężczyzn podejrzewanych o podpalenie. To obywatele Turcji – 34-letni Muslum T. oraz 38-letni Umit E. Jednego z podejrzanych w sprawie aresztowano także w stolicy Niemiec – poinformował „Bild”.

Minister spraw wewnętrznych Badenii-Wirtembergii Manuel Hagel potwierdził we wtorek aresztowanie Musluma T. i Umita E. i przekazał, że w sprawie przeszukano trzy mieszkania, w tym dwa w Badenii-Wirtembergii. Jak oświadczył, nie może przekazać dalszych informacji na wstępnym etapie śledztwa, w tym dotyczących ewentualnych powiązań z Rosją lub przestępczością zorganizowaną. Wezwał do „przebudzenia się z letargu” w kwestiach bezpieczeństwa.

Podpalili stację Starlink, która zasila internetem Ukrainę

23 września wieczorem doszło do pożaru naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim na Mazowszu. Dwa dni później prokurator z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.

Stacja, obsługiwana przez firmę Exatel, pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy.

Śledczy ustalają zakres udziału poszczególnych osób w podpaleniu. Dwaj obywatele Turcji oczekują na przekazanie Polsce, a w przypadku kobiet zatrzymanych w Niemczech decyzja o ewentualnym wystąpieniu o ich wydanie prawdopodobnie jeszcze nie zapadła – nie pojawiły się bowiem dotychczas informacje w tej sprawie.