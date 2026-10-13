Kilka osób skarżyło się na zawroty głowy i problemy z oddychaniem. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, które ustalają okoliczności zdarzenia.

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Nieznana substancja rozpylona w szkole w Mińsku Mazowieckim. Interweniowały służby

Do niebezpiecznego incydentu doszło we wtorek około godziny 14.30 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych „Mechanik” w Mińsku Mazowieckim. Jak informuje TVN24, służby otrzymały zgłoszenie dotyczące rozpylenia w budynku szkoły niezidentyfikowanej substancji. Na miejsce skierowano strażaków oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Ze względu na potencjalne zagrożenie podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich osób przebywających w placówce. Jak wyjaśnił w rozmowie z TVN24 młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, działanie to miało zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły.

Ewakuowano 500 osób. Dziewięć potrzebowało pomocy medycznej

W związku z incydentem budynek szkoły musiało opuścić łącznie 500 osób, wśród których znaleźli się zarówno uczniowie, jak i pracownicy placówki.

U dziewięciu osób wystąpiły niepokojące dolegliwości, w tym zawroty głowy oraz duszności. Wszystkim poszkodowanym udzielono pomocy medycznej. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że stan żadnej z tych osób nie zagraża życiu.

Na razie nie ustalono, jaka substancja została rozpylona na terenie szkoły.