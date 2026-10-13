Prezydentka Peru Keiko Fujimori przedstawiła w poniedziałek, 12 października, plan zaostrzenia dyscypliny w szkołach publicznych. Nowe przepisy mają regulować nie tylko zachowanie uczniów, lecz także ich wygląd, sposób ubierania się i korzystanie z urządzeń elektronicznych.

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– Porządek jest nie tylko na ulicach, ale musi też wrócić do naszych szkół – powiedziała Fujimori podczas wystąpienia w Chaclacayo, około 30 km na wschód od stolicy kraju, Limy.

Prezydentce towarzyszył minister edukacji José Antonio Chang. Oboje przedstawili założenia nowych wytycznych podczas wizyty w szkole Felipe Santiago Estenos.

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Rząd zapowiedział również przywrócenie surowszych kar za naruszanie szkolnego regulaminu. W przypadku najpoważniejszych przewinień uczniowie będą mogli zostać wydaleni ze szkoły.

– Nie będziemy zakłócać spokoju zdecydowanej większości uczniów, którzy przychodzą tu, by się uczyć i zdobywać wykształcenie, z powodu garstki rozwydrzonych. Dlatego ponownie wprowadzimy kary w postaci wydalenia ze szkoły. Najbardziej niezdyscyplinowani nie będą siedzieć w klasach – zapowiedziała Fujimori.

Nowe przepisy w szkołach w Peru. Zakaz makijażu i farbowania włosów

Minister edukacji José Antonio Chang poinformował, że nowe regulacje obejmą również wygląd uczniów. W szkołach publicznych zabronione ma być noszenie makijażu, malowanie paznokci oraz farbowanie włosów.

– Nie będzie dozwolone noszenie makijażu, malowanie paznokci ani nadmiernie długie lub farbowane włosy – powiedział minister.

Resort edukacji zamierza ponadto określić dopuszczalną długość spódnic noszonych przez uczennice oraz zasady dotyczące długości włosów. Chłopcy mają przychodzić do szkoły krótko ostrzyżeni.

Ograniczone zostanie również korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Ich używanie podczas zajęć będzie możliwe za zgodą nauczyciela.

Zapowiedziane przepisy mają obowiązywać we wszystkich szkołach publicznych. Prywatne placówki zachowają możliwość samodzielnego ustalania regulaminów.

Przedstawione wytyczne są na etapie konsultacji. Po ostatecznym zatwierdzeniu szkoły publiczne otrzymają 30 dni na dostosowanie swoich regulaminów.

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Keiko Fujimori przywraca surowe kary. Za poważne przewinienia wydalenie ze szkoły

Zaostrzenie szkolnej dyscypliny ma także obejmować przywrócenie ocen z zachowania oraz podział naruszeń regulaminu na lekkie, poważne i szczególnie poważne.

Najsurowsze sankcje będą dotyczyć m.in. przypadków przemocy, uporczywego prześladowania innych uczniów, napaści seksualnych oraz innych poważnych naruszeń bezpieczeństwa.

Nie pozwolimy na prześladowanie, przemoc ani napaści seksualne Keiko Fujimori

Prezydentka wezwała również dzieci i młodzież do zgłaszania nauczycielom przypadków zastraszania i przemocy ze strony rówieśników.

– Nie pozwolimy na prześladowanie, przemoc ani napaści seksualne – podkreśliła.

Minister edukacji zapowiedział, że nowe regulacje mają wzmocnić uprawnienia dyrektorów i nauczycieli do reagowania na naruszenia szkolnych zasad. W przypadkach czynów stanowiących przestępstwo sprawy będą kierowane do wymiaru sprawiedliwości.

Rządowe propozycje wywołały także krytykę. Była wiceminister edukacji Ana Andrade Pacora oceniła, że część regulacji dotyczących wyglądu uczniów ma charakter dyskryminujący ze względu na płeć i odwraca uwagę od rzeczywistych problemów peruwiańskich szkół.

Według danych przytoczonych przez hiszpański dziennik „El País” w 2026 r. zgłoszono w Peru ponad 11 tys. przypadków przemocy w szkołach, w tym napaści seksualnych.

Keiko Fujimori objęła urząd prezydentki Peru 28 lipca 2026 r. Jest córką byłego prezydenta Alberta Fujimoriego, który rządził krajem w latach 1990–2000. Zmarły w 2024 r. polityk został skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym masakry ludności cywilnej.