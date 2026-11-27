Jędrzej Bielecki z Malagi

Alberto Núñez Feijóo po głębokim namyśle postawił na Badalonę. To w tym katalońskim mieście lider Partii Ludowej (Partido Popular, PP) rozpoczął 12 listopada oficjalną kampanię wyborczą. W 2023 r. wygrał tu wybory parlamentarne, ale to ostatecznie jego arcyrywal Pedro Sánchez utrzymał się u władzy, bo porozumiał się z katalońskimi nacjonalistami z ugrupowania Junts. Feijóo obiecał więc sobie, że tym razem takiego numeru Katalończycy mu już nie wytną. I postanowił zrobić wszystko, co możliwe, aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.