„Huti zachowują się bardzo źle” – napisał prezydent USA na platformie Truth Social. Przypomniał, że przed rokiem amerykańskie siły przeprowadziły intensywne bombardowania celów rebeliantów, a działania wojskowe zostały wstrzymane na ich prośbę. Według Trumpa po dłuższym okresie spokoju Huti ponownie rozpoczęli ataki, prawdopodobnie na polecenie Iranu.

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Prezydent USA ostro skrytykował Teheran, określając Iran jako upadające państwo bez marynarki wojennej i lotnictwa, z najgorszą gospodarką na świecie i inflacją sięgającą – według jego twierdzeń – 301 proc. Zarzucił też Hutim, że uderzając w Arabię Saudyjską, celowo próbują podnieść ceny ropy przed wyborami w USA.

„Ktoś powinien im wyjaśnić, że nie startuję w wyborach. Już je wygrałem, miażdżącą przewagą. Ale będę tu również po wyborach i nigdy nie zapomnę!” – napisał Trump.

Wybory uzupełniające do Kongresu odbędą się 3 listopada. Głosowanie może wpłynąć na układ sił w obu izbach parlamentu i dalsze możliwości realizowania programu administracji Trumpa.

Ataki na Arabię Saudyjską. Trump rozważa rozmowę z Erdoganem

Wypowiedź prezydenta pojawiła się po serii ataków Huti na Arabię Saudyjską. Jak podał Reuters, uderzenia na międzynarodowe lotnisko im. Króla Chalida w Rijadzie spowodowały śmierć co najmniej 13 osób i raniły ponad 300. W ich następstwie zamknięto lotnisko i wstrzymano ruch lotniczy nad saudyjską stolicą.

Trump powiedział we wtorek dziennikarzom, że może poprosić prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana o podjęcie działań wspierających interesy Arabii Saudyjskiej. Wyraził przy tym przekonanie, że turecki przywódca spełniłby jego prośbę.

USA i Huti. Kolejna eskalacja w wojnie z Iranem

Na początku października konflikt w Jemenie ponownie się zaostrzył. Huti wznowili ataki na cele w Arabii Saudyjskiej, w tym lotniska i obiekty związane z przemysłem naftowym. Rebelianci przeprowadzili również uderzenia na strategiczne pozycje w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab. W odpowiedzi siły wspierające uznawany międzynarodowo rząd Jemenu rozpoczęły ofensywę przeciwko Huti, korzystając z saudyjskiego wsparcia lotniczego.

W ostatnich dniach Huti zaatakowali międzynarodowe lotnisko im. Króla Chalida w Rijadzie. Uderzenie spowodowało liczne ofiary i doprowadziło do wstrzymania operacji lotniczych. Arabia Saudyjska i jej sojusznicy odpowiedzieli atakami na cele w Jemenie, w tym obiekty naftowe na obszarach kontrolowanych przez rebeliantów. Huti zagrozili odwetem w razie bezpośredniego zaangażowania USA w działania militarne.