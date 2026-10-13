Komisja Europejska będzie współpracować z państwami członkowskimi nad nowymi europejskimi ramami reagowania kryzysowego - zapowiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen
Von der Leyen wysłała we wtorek dziś list do przywódców 27 państw członkowskich UE do europejskich przywódców przed rozpoczynającym się w czwartek dwudniowym szczytem Rady Europejskiej. List będzie podstawą dyskusji na temat migracji, która odbędzie się drugiego dnia szczytu, w piątek.
Szefowa KE zaapelowała w swoim liście o podjęcie szeregu działań w odpowiedzi na nielegalną migrację. Odniosła się do wydarzeń w hiszpańskiej Ceucie, kiedy około 70 000 migrantów przedostało się na terytorium Hiszpanii z Maroka. Podkreśliła, że pokazały one jak szybko nagły, masowy napływ migrantów może wywrzeć presję na granice zewnętrzne UE. Ostrzegła też przed instrumentalnym wykorzystywaniem migracji przez państwa trzecie.
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„Musimy zapobiegać takim zagrożeniom i jasno dać do zrozumienia, że nigdy nie naruszymy ochrony naszych granic zewnętrznych – żadnemu państwu ani podmiotowi niepaństwowemu nie wolno będzie nadużywać naszych zasad i wartości w celu destabilizacji Unii” – zadeklarowała polityczka, cytowana przez serwis Politico.
Polityczka zapowiedziała, że KE będzie współpracować z państwami członkowskimi nad nowymi europejskimi ramami reagowania kryzysowego. Mają one uzupełnić obowiązujące przepisy i zapewnić krajom UE większą elastyczność w zarządzaniu granicami i stosowaniu procedur azylowych i powrotowych. Nowy mechanizm ma umożliwić szybką reakcję na nadzwyczajne zagrożenia dla bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE, zwłaszcza gdy nagły lub masowy napływ migrantów zagraża porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu wewnętrznemu. Przewodnicząca KE zapowiedziała również wzmocnienie Frontexu, w tym zwiększenie jego liczebności, utworzenie sił szybkiego reagowania oraz centrum koordynacji powrotów.
W liście znalazł się również apel o pełne wdrożenie paktu migracyjnego i azylowego. Szefowa KE zwróciła uwagę na konieczność przyspieszenia odsyłania migrantów, którzy nie mają prawa pobytu w UE. Jak zaznaczyła, odsetek skutecznie realizowanych decyzji powrotowych wzrósł do 32 proc., ale nadal jest niski.
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Von der Leyen poinformowała w liście, że UE przeznaczy dodatkowe 130 mln euro na wsparcie państw członkowskich w zwalczaniu zagrożeń dronowych; łączne finansowanie technologii nadzoru granic i przeciwdziałania dronom przekroczy dzięki temu 500 mln euro.
Szefowa KE odniosła się też do zagrożeń związanych z Rosją. Przypomniała, że UE uzgodniła zakaz wydawania wiz obecnym i byłym żołnierzom rosyjskiej armii. Zapowiedziała również aktualizację wytycznych dotyczących oceny zagrożeń przy wydawaniu wiz Rosjanom.
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