W opublikowanym raporcie SZRU oceniła, że choć Moskwa koncentruje się obecnie na działaniach hybrydowych, bierze pod uwagę również bezpośrednią konfrontację z państwami europejskimi. Takie scenariusze mają być analizowane w perspektywie do 2045 roku. Obejmują one m.in. Polskę, kraje bałtyckie i Europę Północną, a przy ich opracowywaniu uwzględniane są również nastroje społeczne.

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Ukraiński wywiad powołał się na dane Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR), według których Rosja zalicza Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Polskę, Finlandię i państwa bałtyckie do głównych krajów nieprzyjaznych.

Jak podała SZRU, 61 proc. ankietowanych uważa, że nadszedł czas na negocjacje, natomiast 59 proc. opowiada się za nasileniem agresywnych działań w przypadku niepowodzenia rozmów.

Rosja chce podważyć wiarygodność NATO

Według ukraińskiego wywiadu jednym z rozważanych wariantów jest wywołanie regionalnego kryzysu na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Celem takiego działania nie miałoby być militarne pokonanie NATO, lecz podważenie wiary w zdolność Sojuszu do szybkiej reakcji i zapewnienia zbiorowej obrony państw członkowskich – oceniła SZRU.

Wywiad poinformował również, że na terenie Europy działa blisko 400 funkcjonariuszy rosyjskich służb specjalnych. Według raportu zajmują się oni m.in. dywersją, cyberatakami i szpiegostwem. Ich aktywność ma także służyć systematycznemu testowaniu granic reakcji państw europejskich i NATO na działania, które nie przekraczają progu uzasadniającego odpowiedź militarną.

Ukraiński wywiad podkreślił, że Rosja szykuje się do długotrwałej konfrontacji, dlatego ochrona wschodniej granicy Europy i wsparcie dla Ukrainy stanowią elementy strategii powstrzymywania wspólnego wroga.