Celem planu jest nie tylko doprowadzenie do zakończenia walk, lecz także stworzenie warunków do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w Europie.

Reklama Reklama

USA i Europa opracowują nowy plan pokojowy dla Ukrainy. W Miami odbyły się rozmowy

Jak podaje „The Washington Post”, powołując się na amerykańskiego urzędnika znającego szczegóły negocjacji, przygotowywany plan opiera się na czterech założeniach: odbudowie Ukrainy, zapewnieniu gwarancji bezpieczeństwa, zacieśnieniu współpracy gospodarczej oraz osiągnięciu kompromisu w sprawie terytoriów.

Założeniem planu jest stworzenie warunków, które pozwoliłyby zarówno Ukrainie, jak i Rosji poprawić swoją sytuację po zakończeniu wojny. Amerykańscy negocjatorzy wychodzą z założenia, że porozumienie powinno obejmować nie tylko kwestie terytorialne, lecz także przyszłe stosunki gospodarcze i bezpieczeństwo całego regionu – wskazuje „WP”.

– Musimy rozszerzyć zakres problemu i proponowanego rozwiązania, aby pomóc obu stronom zobaczyć, jak mogłaby wyglądać sytuacja po wojnie, a następnie skłonić je do ustępstw – powiedział amerykański urzędnik cytowany przez dziennik.

Według rozmówcy gazety propozycja skierowana do Władimira Putina miałaby sprowadzać się do przekonania go, iż Rosja powinna nie tylko zakończyć wojnę z Ukrainą, ale również zawrzeć z Europą porozumienie gospodarcze i dotyczące bezpieczeństwa, które przywróciłoby stabilność w regionie.

W ramach prowadzonych działań dyplomatycznych wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa – Steve Witkoff i Jared Kushner – zorganizowali 9 października spotkanie w Miami. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Podczas rozmów amerykańscy negocjatorzy zwrócili się do strony ukraińskiej o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie. Przedstawili również informacje dotyczące porozumienia Donalda Trumpa z Rosją w sprawie oleju napędowego.

Według doniesień medialnych Witkoff i Kushner przekazali ukraińskiej delegacji, że porozumienie ws. paliw stanowi element działań mających skłonić Moskwę do powrotu do negocjacji.

Odbudowa Ukrainy po wojnie. Bank Światowy i BlackRock mają pomóc w finansowaniu

Pierwszym z czterech elementów przygotowywanego planu pokojowego ma być odbudowa Ukrainy. Zakłada on stworzenie mechanizmu finansowego, który umożliwi przywrócenie funkcjonowania zniszczonych regionów kraju, wsparcie rodzin poległych i rannych żołnierzy oraz odbudowę gospodarki dotkniętej skutkami wojny.

W przygotowanie takiego rozwiązania mają zaangażować się Bank Światowy oraz firma inwestycyjna BlackRock.

Jak informuje „The Washington Post”, negocjatorzy zwrócili się już do władz w Kijowie o przedstawienie szczegółowych szacunków dotyczących kosztów odbudowy kraju. Oczekują również gwarancji, że środki przeznaczone na ten cel nie będą defraudowane po zakończeniu wojny – wskazuje dziennik.

Strona ukraińska miała nie przedstawić dotychczas dokładnych wyliczeń. Jak czytamy, ma to jednak nastąpić w najbliższych dniach.

Czytaj więcej Dyplomacja Trump: Putin chce zawrzeć porozumienie. Musimy skłonić Zełenskiego - Myślę, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Wołodymyr Zełenski - powiedział prezydent USA Donald Trump, przed odlotem do Ohio...

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rozwiązanie porównywane do artykułu 5. NATO

Drugim filarem proponowanego porozumienia mają być gwarancje bezpieczeństwa, które w przyszłości chroniłyby Ukrainę przed rosyjską agresją.

Jak czytamy, zgodnie z omawianymi założeniami Stany Zjednoczone i państwa europejskie miałyby zobowiązać się do interwencji wojskowej w przypadku ponownego ataku Rosji na Ukrainę. Amerykański urzędnik cytowany przez „The Washington Post” porównał proponowane rozwiązanie do artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Plan przewiduje jednocześnie zawarcie porozumień między Rosją a państwami europejskimi, które odnosiłyby się do obaw Moskwy dotyczących bezpieczeństwa. Na obecnym etapie nie wiadomo jednak, jakie dokładnie zobowiązania miałyby znaleźć się w tych umowach.

Rosyjska ropa i gaz w Europie. Plan zakłada porozumienie energetyczne

Trzecim elementem planu ma być zacieśnienie powiązań gospodarczych między Rosją, Ukrainą i Europą. Jednym z rozważanych rozwiązań jest zawarcie porozumienia energetycznego, które umożliwiłoby wznowienie długoterminowej współpracy w tym obszarze.

Jak podaje „The Washington Post”, jedną z propozycji miałby być rurociąg transportujący rosyjską ropę naftową i gaz do Europy, z którego Ukraina i Rosja dzieliłyby się zyskami. Amerykański urzędnik mówi, że mogłoby to znacząco obniżyć koszty energii na kontynencie.

Proponowane porozumienie umożliwiłoby również Rosji sprzedaż ropy naftowej i gazu do państw europejskich przez kolejne lata. Miałoby też określać, na jakich warunkach i kiedy zostaną zniesione sankcje gospodarcze nałożone na Moskwę.

Najtrudniejszy punkt planu pokojowego? Ukraina miałaby zaakceptować rosyjską kontrolę nad okupowanymi terenami

Czwarty element przygotowywanego porozumienia dotyczy kwestii terytorialnych. To właśnie ten punkt może okazać się najtrudniejszy do zaakceptowania przez obie strony konfliktu.

Zgodnie z propozycją Rosja, która rozpoczęła wojnę z zamiarem podbicia całej Ukrainy, miałaby zgodzić się na wstrzymanie walk na obecnej linii frontu. Ukraina musiałaby natomiast zaakceptować fakt, że zajęte przez rosyjskie wojska terytoria pozostaną pod kontrolą Moskwy.

Jak zauważa „The Washington Post”, istotną przeszkodą w osiągnięciu porozumienia pozostaje zmieniająca się sytuacja na froncie – niemal każdego dnia dochodzi bowiem do przesunięć pozycji wojsk rosyjskich i ukraińskich, co utrudnia dokładne wyznaczenie linii, wzdłuż której miałoby obowiązywać zawieszenie broni.

Według informacji przekazanych przez amerykańskiego urzędnika, który rozmawiał z dziennikiem, wszystkie cztery elementy planu mają tworzyć jedno porozumienie, którego celem byłoby przekonanie obu stron do zaakceptowania trudnego kompromisu terytorialnego w zamian za korzyści gospodarcze i gwarancje bezpieczeństwa.