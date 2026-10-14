Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Białoruski działacz społeczny, polityk, obrońca praw człowieka i więzień polityczny Aleś Bialacki przed Ambasadą Amerykańską w Wilnie w grudniu 2025
To bardzo ważna decyzja, bo Pillay od wielu lat zajmowała się obroną praw człowieka na arenie międzynarodowej, ale też pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Wiele zrobiła, walcząc z apartheidem. Bez wątpienia zasłużyła na tę nagrodę. Nie jest osobą młodą, a mimo to nadal jest bardzo aktywna. Jej przykład motywuje. Patrząc na nią, myślę, że jeszcze z dwadzieścia lat muszę popracować. Dobrze, że wspierani są ludzie walczący o sprawiedliwość. Wszystkim nam zależy na tym, by świat był bardziej sprawiedliwy. Zbrodniarze, którzy rozpętują wojny, w których giną tysiące ludzi, powinni zostać ukarani. Patrząc na wojnę w Ukrainie, przypominam sobie procesy norymberskie. Kiedyś muszą się powtórzyć.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas