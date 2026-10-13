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„Rzecz w tym”: Kolanko o wywiadzie z prezydentem: tej odpowiedzi się nie spodziewałem

Czy Karol Nawrocki naprawdę chce porozumienia z Donaldem Tuskiem, czy raczej wyznacza kolejne linie politycznego konfliktu? W obszernym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezydent ostro ocenia premiera, zarzuca mu antyamerykańskie nastawienie i przekonuje, że zagrożenie ze strony Rosji nie wzrosło.

Publikacja: 13.10.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Kolanko

Jednocześnie Karol Nawrocki deklaruje gotowość do rozmów o obsadzie ambasad i ujawnia swoje podejście do paktu senackiego. O kulisach rozmowy, jej najważniejszych wątkach i politycznych konsekwencjach opowiada Michał Kolanko, autor wywiadu, w podcaście „Rzecz w tym”.

Michał Kolanko wybrał wątek obrazu Zdzisława Jasińskiego „Burza” z 1925 r. jako otwarcie rozmowy z prezydentem. Obraz ten wisi nad biurkiem Karola Nawrockiego. Prezydent odczytał obraz jako przestrogę przed pychą i przypomnienie o przemijaniu, odwołując się do Apokalipsy św. Jana. – I tej odpowiedzi się nie spodziewałem, że prezydent do tego nawiąże – przyznał Kolanko i dodał, że deklarowaną znajomość granic własnej władzy będzie można weryfikować w najbliższych latach pracy prezydenta.

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