Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poleciał w środę do Londynu z lotniska w Rzeszowie. Jak podała agencja Interfax-Ukraina, to pierwsza podróż zagraniczna ukraińskiego przywódcy rozpoczęta na terytorium Polski od czerwca, kiedy doszło do zaostrzenia stosunków między Warszawą a Kijowem.

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Informację potwierdzili przedstawiciele ukraińskich władz. Doradca prezydenta Dmytro Łytwyn, zapytany przez dziennikarzy na grupie WhatsApp, czy Zełenski po raz pierwszy od czerwca wyrusza w podróż służbową z lotniska w Rzeszowie, odpowiedział: „Już wyleciał”.

Rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nykyforow potwierdził, że jest to pierwszy lot Zełenskiego do państwa trzeciego z terytorium Polski od czerwca. Zaznaczył jednocześnie, że ukraiński przywódca później odwiedzał Polskę. W lipcu spotkał się w Lublinie z premierem Donaldem Tuskiem.

Spór o UPA i polskie odznaczenia

Ochłodzenie relacji między Warszawą a Kijowem wiązało się m.in. z decyzją Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednostce wojskowej nazwy „bohaterów UPA”. Spotkała się ona z krytyką polskich władz, w tym premiera Donalda Tuska, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli polskiej dyplomacji.

19 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował o decyzji dotyczącej odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później ukraiński przywódca odesłał odznaczenie do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Orderu Orła Białego zrzekli się również byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Inne polskie odznaczenia państwowe zwrócili m.in. szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

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Spór o UPA pozostaje jednym z najtrudniejszych tematów w relacjach obu państw. W Polsce organizacja ta jest kojarzona przede wszystkim ze zbrodniami na ludności polskiej na Wołyniu. W lipcu 1943 roku oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków. W polskiej historiografii wydarzenia te określane są jako ludobójstwo wołyńskie, którego sprawstwo przypisuje się członkom Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów związanym z frakcją Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Polska uznaje te zbrodnie za ludobójstwo. W ukraińskiej pamięci historycznej OUN i UPA są natomiast często przedstawiane jako organizacje walczące o niepodległość Ukrainy i przeciwstawiające się dominacji sowieckiej. Odmienne interpretacje wydarzeń historycznych od lat wpływają na stosunki między Warszawą a Kijowem.