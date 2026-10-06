Na liście osób, które odesłały odznaczenia Karolowi Nawrockiemu są nie tylko ukraińscy politycy, ale również kilkoro wyróżnionych Polaków.

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Odznaczenia zwrócone „w geście protestu”

Jak podaje portal Gazeta.pl, wśród osób, które zwróciły przyznane odznaczenia, są m.in. były premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman (Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej), ambasador Ukrainy w RP Wasyl Bodnar i zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Igor Żółkiew (Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej), szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha (Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej) i szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow (Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej).

„Zwrotom towarzyszyła korespondencja wskazująca na motywy podjętej decyzji, np. w geście protestu przeciwko odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. W innych przypadkach odznaczenia zostały przekazane bez szerszego uzasadnienia” - wyjaśnia Kancelaria Prezydenta.

Kto jeszcze zwrócił odznaczenia Karolowi Nawrockiemu?

Portal nie podaje nazwisk Polaków, którzy zdecydowali się odesłać odznaczenia, ponieważ nie wszystkie z nich są osobami publicznymi. Precyzuje jednak, że są to m.in. „kobieta odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, mężczyzna odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, znany aktor, któremu przed laty jeden z prezydentów przyznał Srebrny Krzyż Zasługi, a także historyk i opozycjonista z czasów PRL odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski”.

Kancelaria Prezydenta przekazała natomiast, że „przypadki te dotyczyły różnych rodzajów odznaczeń państwowych nadanych w latach 1984–2026, w tym m.in. Orderu Odrodzenia Polski, Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyża Zasługi, Krzyża Wolności i Solidarności, Medalu za Długoletnią Służbę oraz Gwiazdy Iraku w zróżnicowanych klasach i stopniach”. Urzędnicy dodali także, że „przypadki te nie miały jednolitego charakteru ani wspólnej podstawy”.

Gazeta.pl przypomniała także, że w lutym tego roku były oficer wywiadu wojskowego, ppłk rezerwy Maciej Moryc ogłosił w programie TVP, że odeśle Karolowi Nawrockiemu medal otrzymany od Amerykanów za udział w misji NATO w Afganistanie w odpowiedzi na brak stosownej w jego ocenie reakcji prezydenta na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa umniejszające rolę sojuszników. Kancelaria Prezydenta RP odesłała mu jednak odznaczenie, tłumacząc, że „właściwym adresatem tego rodzaju gestu jest Biuro Sekretarza Generalnego NATO”.

„Nadal pozostają osobami odznaczonymi"

Kancelaria Prezydenta wyjaśnia, że gest rezygnacji nie jest w świetle prawa równoznaczny z utratą odznaczenia.

„Rezygnacja z posiadania odznak nadanego orderu lub odznaczenia jest jedynie czynnością faktyczną, niewywołującą skutków prawnych”. „W świetle ustawy (...) osoby, które zwróciły odznaki posiadanych orderów lub odznaczeń, a nie zostały ich pozbawione, nadal pozostają osobami odznaczonymi” – podkreślają prezydenccy urzędnicy.