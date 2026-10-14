Okazuje się, że początek listopada może przynieść znaczny spadek temperatur.

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Pogoda na Wszystkich Świętych. Niemal wszędzie jednocyfrowe temperatury

Z prognozy długoterminowej przygotowanej przez IMGW na najbliższe 5 tygodni wynika, że w tygodniu od 26 października do 1 listopada słupki rtęci w całej Polsce, poza krańcami północnymi, wskażą znacznie niższe wartości niż zazwyczaj w tym czasie. Na zachodzie i południu kraju będzie średnio o około 2 st. C chłodniej niż zwykle o tej porze.

We wspomnianym tygodniu, który obejmuje również dzień Wszystkich Świętych, maksymalnie na termometrach zobaczymy w zdecydowanej większości regionów jednocyfrowe temperatury. Jedynie na południowym zachodzie będzie 10 st. C Na pozostałym obszarze prognozuje się temperatury mieszczące się w przedziale od 6 st. C na krańcach południowych do 8–9 st. C na przeważającym obszarze kraju.

Najnowsze prognozy pogody na Wszystkich Świętych wskazują zatem, że dzień ten będzie w całej Polsce raczej chłodny.

Czy 1 listopada będzie padać?

Czy 1 listopada należy również przygotować się na opady deszczu? Według wspomnianej długoterminowej prognozy IMGW suma opadu w tygodniu od 26 października do 1 listopada w całej Polsce ma mieścić się w normie wieloletniej.

Z kolei prawdopodobieństwo, że przewyższy ona 20 mm będzie nieco wyższe jedynie na krańcach południowych (39 proc.) i miejscami na północnym zachodzie (37 proc.). Tym samym można podejrzewać, że w tych regionach pojawi się większy deszcz.

Znany prezenter pogody o prognozach na Wszystkich Świętych

O prognozę na Wszystkich Świętych dziennik „Fakt” zapytał ostatnio znanego prezentera pogody Jarosława Kreta. Ekspert przyznał, że na razie trudno o jednoznaczne prognozy. – Święto Zmarłych to będzie za ponad dwa tygodnie. Nie ma w ogóle co gdybać na razie. Ja nie chcę w ogóle stawiać żadnych prognoz na Święto Zmarłych, bo to na dwoje babka wróżyła. Bywało już tak, że było naprawdę wyjątkowo ciepło, słonecznie i fajnie, a czasem bywało tak, że słota się zaczynała – powiedział Jarosław Kret.

Jednocześnie zdradził, że w najbliższych dniach, za sprawą nadciągającego wyżu, może czekać nas wyraźne ocieplenie. – W przyszłym tygodniu podchodzi wysokie ciśnienie. Jak podchodzi wysokie ciśnienie, to wtedy, jeśli zacznie płynąć cieplejsze powietrze z południa, może jeszcze będą ze dwa dni z temperaturą bliższą 16–17 stopni. Ale to wszystko zależy tak naprawdę od tego, co teraz w tych dniach będzie się działo i jak dalece gwałtownie ta pogoda będzie się zachowywać – zauważył.