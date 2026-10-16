W opublikowanym na stronie Trybunału Konstytucyjnego komunikacie napisano, że prok. Andrzej Piaseczny „wraz z funkcjonariuszami Policji” przybył do siedziby TK i „usiłuje dokonać przeszukania siedziby niezależnego organu władzy sądowniczej”. Jednocześnie podano, że prezes TK Bogdan Święczkowski podjął decyzję o „dobrowolnym wydaniu żądanych dokumentów”. „Uważa jednocześnie, że najście na Trybunał (…) ma charakter prowokacyjny i wyczerpuje znamiona przestępstwa” – zaznaczono w komunikacie TK.

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Jak dodano, o zaistnieniu niniejszej sytuacji został poinformowany Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

– Prokurator Andrzej Piaseczny udał się w piątek do Trybunału Konstytucyjnego w celu zabezpieczenia monitoringu i dokumentacji niezbędnej do postępowania – potwierdziła Polskiej Agencji Prasowej Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Waldemar Żurek o działaniach prokuratury w TK: Zabezpieczono materiał dowodowy

Do sprawy podczas konferencji prasowej odniósł się minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. – Prokurator przy udziale policji oraz specjalisty – biegłego z zakresu informatyki złożył wizytę w Trybunale Konstytucyjnym. Otrzymał informację, że zostaną mu udostępnione kopie dokumentów, które są niezbędne dla prowadzenia postępowania, ale doszło także do zgrania urządzeń monitoringu w Trybunale Konstytucyjnym – poinformował szef MS.

Jak wyjaśnił, „wiąże się to z incydentami, których dopuszcza się, zdaniem prokuratury, pełniący obowiązki prezesa Trybunału, Bogdan Święczkowski”. – Widzieliśmy wszyscy próby uniemożliwienia wejścia do Trybunału legalnie wybranym sędziom TK. Zostały złożone doniesienia do prokuratury. W ramach tych śledztw prokuratura zbiera materiał dowodowy i dzisiaj doszło do kolejnego zajęcia tego materiału dowodowego – dodał Waldemar Żurek.

– Będziemy zmierzać do tego, żeby Bogdan Święczkowski w przyszłości stanął przed niezależnym, niezawisłym bezstronnym sądem i odpowiedział za te działania, które moim zdaniem są złamaniem prawa – oświadczył Żurek. Zapewnił przy tym, że prokuratura robi „wszystko zgodnie z przepisami” i „działa”. – Musicie też państwo zrozumieć, że działania prokuratury dotyczą bezpośrednio działań pana Święczkowskiego. Wyobraźmy sobie, że policja podejrzewa kogoś o kradzież, przychodzi do domu i zaczyna uprzedzać tę osobę (…) no tak się nie dzieje – zaznaczył Żurek.

Podkreślił, że postępowanie w ramach którego do TK udał się prokurator „dotyczy bezpośrednio pana Święczkowskiego, więc nikt nie naruszył jego immunitetu, nikt nie naruszył zasad działania służb w Trybunale”.

Działania prokuratury w siedzibie TK skomentował też Maciej Berek, który poinformował, iż po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Święczkowskiego przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej jako funkcjonariusza publicznego. „Ponieważ sędzia B. Święczkowski kilkukrotnie podkreślał, że w budynku TK jest monitoring i całe zdarzenie jest nagrane, w zawiadomieniu do prokuratury, zawnioskowałem o zabezpieczenie tego monitoringu. Czytam właśnie, że w TK pojawił się prokurator, żeby zabezpieczyć ten monitoring, ale teraz sędzia B. Święczkowski oświadczył, że czynności prokuratora to »przestępstwo zamachu na TK« i że zawiadamia o tym Prezydenta. Panie Sędzio B. Święczkowski, skoro twierdził Pan publicznie, że wg Pana nie naruszył Pan mojej nietykalności, to dlaczego tak się Pan obawia wydania monitoringu prokuratorowi?” – pyta w swoim wpisie Berek.

Maciej Berek ślubował w Sejmie. Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania

Chodzi o wydarzenia ze środy. Tego dnia rano w Sejmie, wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek, złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Później Berek – wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm – udał się do siedziby Trybunału, gdzie odbył rozmowę z prezesem TK. Bogdan Święczkowski poinformował później, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania.

W tym czasie przed siedzibą TK trwały przepychanki zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej” z policją. Protestujący próbowali m.in. blokować wejście do siedziby TK.

W środę minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi „bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę bezprawnych działań” związanych z próbą – jak zaznaczył – sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego.