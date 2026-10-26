21 lat temu Lech Kaczyński wygrał drugą turę wyborów prezydenckich z Donaldem Tuskiem. Jan Rokita twierdzi, że po przegranych wyborach w 2005 r. Donald Tusk wymyślił strategię nieustannego atakowania PiS. A przecież miały być wspólne rządy.

Zgadza się. Mieliśmy niespisaną, ale dżentelmeńską umowę dotyczącą przyszłych wspólnych rządów, a to ugrupowanie, które wygra wybory parlamentarne, miało wyznaczać premiera. Kiedy zawieraliśmy tę umowę Platforma Obywatelska była zdecydowanym faworytem w sondażach. Rok wcześniej pokonała nas w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których zresztą przegraliśmy wówczas nie tylko z PO, ale także z Ligą Polskich Rodzin Romana Giertycha. Jeden z prawicowych publicystów napisał, że PiS jest tworem sztucznym, przeminie, a przyszłość należy do partii chadeckiej, za jaką uważano PO oraz do prawicy narodowej, czyli LPR. Mimo tych uzgodnień Tusk ostro nas zaatakował podczas konwencji na warszawskim Torwarze, na przełomie czerwca i lipca 2005 r.