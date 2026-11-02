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„Rzecz w tym”: Trybunał na krawędzi. „Najczarniejszy scenariusz to rozlanie się choroby na inne instytucje”

Nocne wejście do Trybunału Konstytucyjnego, spór o legalność działań podejmowanych przez władzę, prezydent, który nie przyjmuje ślubowania sędziów, i politycy, którzy zamiast szukać porozumienia, coraz mocniej zaostrzają konflikt.

Publikacja: 02.11.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Szułdrzyński, Paweł Kapusta

Czy w sporze o Trybunał Konstytucyjny chodzi jeszcze o praworządność, czy przede wszystkim o polityczną mobilizację? I czy jest szansa na rozwiązanie, które nie zostanie unieważnione po kolejnych wyborach?

W podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Pawłem Kapustą, redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej”, oraz Michałem Szułdrzyńskim, zastępcą redaktora naczelnego, o kryzysie, który coraz mocniej podważa zaufanie do państwowych instytucji. Goście zastanawiają się, dlaczego każda ze stron przedstawia wydarzenia w Trybunale jako dowód winy przeciwnika oraz dlaczego coraz trudniej oddzielić fakty od politycznych interpretacji.

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