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Czy w sporze o Trybunał Konstytucyjny chodzi jeszcze o praworządność, czy przede wszystkim o polityczną mobilizację? I czy jest szansa na rozwiązanie, które nie zostanie unieważnione po kolejnych wyborach?
W podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Pawłem Kapustą, redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej”, oraz Michałem Szułdrzyńskim, zastępcą redaktora naczelnego, o kryzysie, który coraz mocniej podważa zaufanie do państwowych instytucji. Goście zastanawiają się, dlaczego każda ze stron przedstawia wydarzenia w Trybunale jako dowód winy przeciwnika oraz dlaczego coraz trudniej oddzielić fakty od politycznych interpretacji.
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