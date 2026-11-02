Czy w sporze o Trybunał Konstytucyjny chodzi jeszcze o praworządność, czy przede wszystkim o polityczną mobilizację? I czy jest szansa na rozwiązanie, które nie zostanie unieważnione po kolejnych wyborach?

W podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Pawłem Kapustą, redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej”, oraz Michałem Szułdrzyńskim, zastępcą redaktora naczelnego, o kryzysie, który coraz mocniej podważa zaufanie do państwowych instytucji. Goście zastanawiają się, dlaczego każda ze stron przedstawia wydarzenia w Trybunale jako dowód winy przeciwnika oraz dlaczego coraz trudniej oddzielić fakty od politycznych interpretacji.