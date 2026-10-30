Światowe Jamboree Skautowe od dekad pozostaje najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Co cztery lata gromadzi skautki i skautów z całego świata, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń, budowania międzynarodowych relacji i kształtowania postaw obywatelskich. W 2027 roku gospodarzem 26. edycji po raz pierwszy będzie Polska, a organizację powierzono Związkowi Harcerstwa Polskiego, jedynemu polskiemu członkowi światowej organizacji WOSM oraz jednej z organizacji współtworzących światowy ruch skautowy.

To wyróżnienie jest efektem wieloletniej obecności ZHP w międzynarodowym skautingu. Organizacja od ponad 100 lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży, zrzesza ponad 115 tysięcy członkiń i członków oraz dzięki zaangażowaniu ponad 16 tysięcy instruktorów-wolontariuszy prowadzi działalność wychowawczą w całej Polsce. Dla ZHP organizacja Światowego Jamboree Skautowego będzie największym międzynarodowym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie ze światowym ruchem skautowym.

Organizacja Światowego Jamboree Skautowego to dla ZHP ogromne wyróżnienie, ale także wielka odpowiedzialność. Po raz pierwszy w historii zaprosimy do Polski młodych ludzi z całego świata i pokażemy im nie tylko nasze harcerstwo, ale także Polskę – jej kulturę, historię, różnorodność i współczesność. Chcemy, aby Jamboree było doświadczeniem, które zostanie z uczestnikami na długo i jednocześnie pokaże, jak wiele możemy osiągnąć, działając razem – mówi harcmistrzyni Martyna Kowacka, Naczelniczka ZHP.

Wyzwanie organizacyjne na światową skalę

Na przełomie lipca i sierpnia 2027 roku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku powstanie tymczasowe miasteczko o powierzchni 300 hektarów. Przez 10 dni będzie ono domem dla blisko 45 tysięcy uczestników, wolontariuszy i członków obsługi z ponad 170 krajów oraz co najmniej 20 tysięcy odwiedzających.

Miasteczko będzie dysponowało własną tymczasową siecią dróg i instalacji teletechnicznych, około 100 punktami handlowymi, 30 restauracjami, bankiem i pocztą. Samo zasiedlenie całego terenu nastąpi w ciągu dwóch dób i będzie wymagało przeprowadzenia ponad tysiąca operacji transportowych.

Przygotowania do Jamboree trwają od kilkunastu lat i są już na zaawansowanym etapie. Obecnie międzynarodowy zespół liczący ponad 200 wolontariuszy z 40 krajów świata prowadzi prace nad poszczególnymi obszarami organizacji. Podczas samego zlotu dołączy do nich ponad 10 tysięcy wolontariuszy International Service Team (IST), którzy będą pełnić 180 różnych ról.

26. Światowe Jamboree Skautowe będzie wyjątkową okazją do współpracy młodych ludzi z różnych części świata. W Gdańsku stworzymy przestrzeń do wspólnego działania, budowania relacji ponad granicami i zmieniania świata na lepsze. Warto również podkreślić, że Jamboree przyniesie wymierne korzyści gospodarcze. Szacujemy, że do budżetu państwa w podatkach i innych daninach wpłynie co najmniej 105 mln zł wygenerowanych w związku z Jamboree – mówi harcmistrz Karol Gzyl, dyrektor wykonawczy Komitetu Organizacyjnego 26. Światowego Jamboree Skautowego.

Spotkanie młodych ludzi i promocja Polski

Choć centrum wydarzeń będzie Gdańsk, jego zasięg obejmie cały kraj. Około dwóch trzecich uczestników odwiedzi wszystkie województwa w ramach programu Hosted Hospitality. Pobyty organizowane przed lub po głównym zlocie pozwolą gościom poznać polską kulturę, historię i codzienne życie mieszkańców różnych regionów.

Jamboree ma również wyraźny wymiar edukacyjny. Organizatorzy przygotowali 400 scenariuszy programowych, a uczestnicy wezmą udział w setkach tysięcy godzin zajęć. Ważnym elementem programu będzie także ponad 200 tysięcy godzin pracy na rzecz regionów i lokalnych społeczności.

Dla Związku Harcerstwa Polskiego organizacja Światowego Jamboree Skautowego jest potwierdzeniem pozycji, jaką harcerstwo zajmuje w światowym ruchu skautowym. Dla Polski będzie natomiast okazją do zaprezentowania dorobku jednej z najstarszych organizacji wychowawczych oraz pokazania kraju jako miejsca zdolnego do organizacji przedsięwzięcia o globalnym zasięgu, które łączy edukację, odpowiedzialność obywatelską i międzynarodową współpracę.

Materiał przygotowany przez Związek Harcerstwa Polskiego