Światowe Jamboree Skautowe od dekad pozostaje najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Co cztery lata gromadzi skautki i skautów z całego świata, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń, budowania międzynarodowych relacji i kształtowania postaw obywatelskich. W 2027 roku gospodarzem 26. edycji po raz pierwszy będzie Polska, a organizację powierzono Związkowi Harcerstwa Polskiego, jedynemu polskiemu członkowi światowej organizacji WOSM oraz jednej z organizacji współtworzących światowy ruch skautowy.

To wyróżnienie jest efektem wieloletniej obecności ZHP w międzynarodowym skautingu. Organizacja od ponad 100 lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży, zrzesza ponad 115 tysięcy członkiń i członków oraz dzięki zaangażowaniu ponad 16 tysięcy instruktorów-wolontariuszy prowadzi działalność wychowawczą w całej Polsce. Dla ZHP organizacja Światowego Jamboree Skautowego będzie największym międzynarodowym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie ze światowym ruchem skautowym.

– Organizacja Światowego Jamboree Skautowego to dla ZHP ogromne wyróżnienie, ale także wielka odpowiedzialność. Po raz pierwszy w historii zaprosimy do Polski młodych ludzi z całego świata i pokażemy im nie tylko nasze harcerstwo, ale także Polskę – jej kulturę, historię, różnorodność i współczesność. Chcemy, aby Jamboree było doświadczeniem, które zostanie z uczestnikami na długo i jednocześnie pokaże, jak wiele możemy osiągnąć, działając razem – mówi harcmistrzyni Martyna Kowacka, Naczelniczka ZHP.

Wyzwanie organizacyjne na światową skalę

Na przełomie lipca i sierpnia 2027 roku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku powstanie tymczasowe miasteczko o powierzchni 300 hektarów. Przez 10 dni będzie ono domem dla blisko 45 tysięcy uczestników, wolontariuszy i członków obsługi z ponad 170 krajów oraz co najmniej 20 tysięcy odwiedzających.

Miasteczko będzie dysponowało własną tymczasową siecią dróg i instalacji teletechnicznych, około 100 punktami handlowymi, 30 restauracjami, bankiem i pocztą. Samo zasiedlenie całego terenu nastąpi w ciągu dwóch dób i będzie wymagało przeprowadzenia ponad tysiąca operacji transportowych.

Przygotowania do Jamboree trwają od kilkunastu lat i są już na zaawansowanym etapie. Obecnie międzynarodowy zespół liczący ponad 200 wolontariuszy z 40 krajów świata prowadzi prace nad poszczególnymi obszarami organizacji. Podczas samego zlotu dołączy do nich ponad 10 tysięcy wolontariuszy International Service Team (IST), którzy będą pełnić 180 różnych ról.

– 26. Światowe Jamboree Skautowe będzie wyjątkową okazją do współpracy młodych ludzi z różnych części świata. W Gdańsku stworzymy przestrzeń do wspólnego działania, budowania relacji ponad granicami i zmieniania świata na lepsze. Warto również podkreślić, że Jamboree przyniesie wymierne korzyści gospodarcze. Szacujemy, że do budżetu państwa w podatkach i innych daninach wpłynie co najmniej 105 mln zł wygenerowanych w związku z Jamboree – mówi harcmistrz Karol Gzyl, dyrektor wykonawczy Komitetu Organizacyjnego 26. Światowego Jamboree Skautowego.

Spotkanie młodych ludzi i promocja Polski

Choć centrum wydarzeń będzie Gdańsk, jego zasięg obejmie cały kraj. Około dwóch trzecich uczestników odwiedzi wszystkie województwa w ramach programu Hosted Hospitality. Pobyty organizowane przed lub po głównym zlocie pozwolą gościom poznać polską kulturę, historię i codzienne życie mieszkańców różnych regionów.

Jamboree ma również wyraźny wymiar edukacyjny. Organizatorzy przygotowali 400 scenariuszy programowych, a uczestnicy wezmą udział w setkach tysięcy godzin zajęć. Ważnym elementem programu będzie także ponad 200 tysięcy godzin pracy na rzecz regionów i lokalnych społeczności.

Dla Związku Harcerstwa Polskiego organizacja Światowego Jamboree Skautowego jest potwierdzeniem pozycji, jaką harcerstwo zajmuje w światowym ruchu skautowym. Dla Polski będzie natomiast okazją do zaprezentowania dorobku jednej z najstarszych organizacji wychowawczych oraz pokazania kraju jako miejsca zdolnego do organizacji przedsięwzięcia o globalnym zasięgu, które łączy edukację, odpowiedzialność obywatelską i międzynarodową współpracę.

Materiał przygotowany przez Związek Harcerstwa Polskiego