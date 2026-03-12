O czym w kontekście prywatności i bezpieczeństwa warto pamiętać przy kupowaniu urządzeń typu smart home?
Tomasz Kruk, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa: To wyjątkowo atrakcyjny cel dla hakerów, ponieważ narzędzia dostępu zostały z własnej woli nabyte przez potencjalne ofiary ataku – oczywiście w innym celu, ale wpuszczenie takiego urządzenia do własnego domu niesie ze sobą zasadnicze ryzyko. Urządzenia wyposażone w kamerę i mikrofon mogą naruszać naszą prywatność. Sprowadzanie ich do naszych domów bez właściwej świadomości jest nieroztropne.
Żeby nie niepokoić konsumentów lub by zapewnić łatwość użytkowania pomija się fakt, że urządzenia, które określamy jako internet rzeczy, mają ustawione połączenia z centrum nadzorującym. W wielu przypadkach połączenie jest zasadne, z uwagi na to, że oprogramowanie ze względów bezpieczeństwa, a czasami w celu rozszerzenia funkcjonalności, wymaga aktualizacji, a do tego potrzebny jest kanał komunikacji sieciowej. Wtedy połączenie z internetem jest uzasadnione, jednak takie, które jeszcze nie angażuje przesyłania obrazów i danych z kamer czy mikrofonów.
Natomiast urządzenia, które mają z założenia przetwarzać dane w chmurze obliczeniowej, czyli wykorzystywać złożone algorytmy sztucznej inteligencji, czego ze względu na moc obliczeniową najpewniej nie dałoby się zrealizować wewnątrz tych urządzeń, to już dużo poważniejsze ryzyko, bo łączy się z ciągłym zbieraniem bardzo dużej ilości informacji o nas. Jeżeli na zakup takiego urządzenia się decydujemy, powinniśmy to robić bardzo świadomie – ważąc wszystkie za i przeciw. Brak takiej świadomości przy wyborze świadczy o tym, że podejmujemy decyzje istotnie wpływające na zachowanie naszej prywatności zbyt pochopnie.
Przykładowo, odkurzacz wysyła na potrzeby obrazowania do chmury obliczeniowej takie dane jak np. fotograficzne migawki mieszkania oraz zebrany dźwięk. Dane wykorzystywane są jakoby do odwzorowania mapy mieszkania, choć ich zgromadzenie ma potencjał różnych dodatkowych monetyzowalnych przez dysponenta danych scenariuszy wykorzystania. Scenariuszy, które na pewno nie byłyby dobrze odebrane przez nabywców urządzeń, gdyż naruszałyby ich potrzebę zachowania poufności.
Ale komu przekazujemy dane? Albo godzimy się na to, że mamy zero prywatności – jeżeli ktoś robi to świadomie albo uważa, że jego dane nikogo nie będą obchodzić, to będzie li tylko jego racjonalna decyzja – był świadomy uwarunkowań i pomimo to godzi się na taki scenariusz – ma do tego oczywiście prawo. Ale jeżeli komuś nadal zależy na prywatności, na intymności – przecież to kwestia dania dostępu do każdej części naszego mieszkania, miejsca, które zazwyczaj chronimy przed światem zewnętrznym, jak wtedy oceniać taką decyzję? Przy takim podejściu trzeba wziąć pod uwagę, że za cenę ulepszonej funkcjonalności, której być może konkurencyjny sprzęt nie ma, dane urządzenie pozbawia nas prywatności. Przypominam, że nadal mamy na rynku szeroką ofertę odkurzaczy, które nie fotografują naszego mieszkania i nie muszą łączyć się z siecią.
We współczesnych domach jest coraz więcej urządzeń podłączonych do internetu
Oczywiście, tak producent będzie się bronił, jego prawem jako producenta jest mieć taką linię, ale ja nie mówię o linii producenta, tylko o zdrowym rozsądku i o tym, czym powinniśmy się kierować jako potencjalni nabywcy. Nie mówię, że nie należy kupować tych urządzeń, tylko zaznaczam, że trzeba być świadomym, jakie są konsekwencje. Ja urządzenia z kamerą i mikrofonem, a nazywającego się odkurzacz, do swojego mieszkania nie wstawię, dlatego że dla mnie prywatność nadal jest bardzo ważna. Natomiast te granice wraz ze zmianami cywilizacyjnymi i ilością różnych zachęt i atrakcyjności ofert oraz nowych mód oczywiście się przesuwają.
Nowoczesny telefon to kamera i mikrofon, które cały czas nosimy przy sobie. Dzisiaj założenie podsłuchu nie polega na tym, żeby fizycznie dostarczyć gdzieś jakikolwiek element, tylko żeby dostać się do telefonu. Już sami zadbamy o to, żebyśmy mieli telefon ciągle ze sobą.
Jest jednak pewna różnica. W przypadku telefonu dostęp producenta jest ograniczony i w pewien sposób kontrolowany. Są łatki bezpieczeństwa, nie ma bezpośredniej kontroli. Jest ktoś, kto nazywa się operatorem telekomunikacyjnym, podlega regulacjom prawnym. Wiemy, wobec kogo mamy zobowiązania, ale zarazem on ma też zobowiązania względem nas. Zatem jest to nie tyle jednorazowy zakup urządzenia, a ciągłe świadczenie usługi, które ma pewne ramy prawne chroniące nas przed groźnymi scenariuszami. Oczywiście one dopuszczają np. to, że państwo może nas podsłuchiwać, jeżeli ma uzasadniony interes prawny.
Zatraciła się różnica między produktem a usługą. Kupujemy odkurzacz jako produkt, a de facto mamy ciągle coś podłączonego jako usługę. Odpowiedzialność producenta, proszę wybaczyć, w praktyce jest zerowa – nawet go nie kojarzymy, nie wiemy, gdzie jest, często nie wiemy, z którego jest kraju. W przypadku incydentu: utraty poufności, wykorzystania zgromadzonych danych na przykład do przełamania fizycznej ochrony naszych mieszkań i do fizycznej czy elektronicznej kradzieży – możliwość prawnego wyegzekwowania zadośćuczynienia, regresu odpowiedzialności będzie praktycznie zerowa. Jeżeli godzimy się na takie ryzyko ze względu na wyjątkowo dla nas atrakcyjną funkcjonalność np. kupowanego odkurzacza, to to już nasza decyzja – tylko podejmujmy ją będąc w pełni świadomi wszystkich konsekwencji.
Uważam, że większość ludzi nigdy nie osiągnie takiego poziomu świadomości bezpieczeństwa i kompetencji technicznej, by być w stanie skutecznie bronić się przed hakerami. To tylko kwestia ograniczania ryzyka. Moim zdaniem potencjalna korzyść z tworzenia osobnej sieci jest pozorna. Często urządzenia smart home i internetu rzeczy są ważniejsze, niż nam się wydaje, niektóre mają bezpośrednie przełożenie na nasze bezpieczeństwo fizyczne – np. na to, czy drzwi wejściowe są zamknięte albo na ryzyko wystąpienia pożaru, jeśli dane urządzenie nie zostanie wyłączone.
Nie, ale nie wiemy, jaka jest jakość stosowanych zabezpieczeń. Dzisiaj praktyka jest niestety taka, że wprowadzane na rynek zaawansowane urządzenia często zabezpiecza się słabo, wszak porządne testowanie kosztuje oraz zabiera czas – zamiast tego bezpieczeństwem zajmuje się już po wypuszczeniu produktu i dzieje się to kosztem klientów, gdy materializują się na kupionych urządzeniach złe scenariusze. Jeszcze gorszym uwarunkowaniem jest to, że mamy coraz więcej automatów w dużo lepszy i bezwzględniejszy sposób wynajdujących podatności w oprogramowaniu. Te automaty potrafią skuteczniej wynajdywać luki w oprogramowaniu niż producenci w trakcie swoich wewnętrznych analiz przed wypuszczeniem produktu na rynek.
W „inteligentnym domu” licznymi urządzeniami można sterować z poziomu aplikacji
To nie był zwykły programista. To był człowiek z doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa, który umiał obsługiwać narzędzia AI wykorzystywane do wytwarzania oprogramowania. Korzystał z Claude Code, żeby zdekodować protokół komunikacyjny. Miał do tego prawo, ale nie działał jak typowy konsument, lecz jak zawodowiec, który chciał sobie coś doprogramować.
Okazało się, że mechanizmy bezpieczeństwa nie rozróżniały kontroli dostępu do poszczególnych urządzeń. Gdy programista uzyskał dostęp kryptograficzny do swojego urządzenia, do czego jako właściciel miał prawo, jednocześnie otrzymał dostęp do informacji dotyczących blisko siedmiu tysięcy innych urządzeń. To katastrofa z punktu widzenia bezpieczeństwa. To nie jest mały błąd, jakaś mała podatność, to błąd systemowy, fatalnie zaprojektowany system abstrahujący od zapewniania realnego bezpieczeństwa. Powiem wprost: uważam, że nieprzypadkowo jest to tak zaprojektowane, żeby na przykład służby specjalne kraju producenta miały bardzo łatwe wejście, by istniała taka furtka, albo by w przyszłości wykorzystać dane przez producenta niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem na rzecz innych projektów biznesowych. Kiedyś mówiło się na to backdoor, czyli tylna furtka.
Nie prowadzę polityki międzynarodowej, więc nie będę się wypowiadał co do poszczególnych krajów. W ostatnim czasie pojawiły się informacje dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji z wyłączeniem zasad bezpieczeństwa w kontekście ochrony ludzi przed wrogim działaniem AI i to nie z Chin. Nie ma tutaj czarno-białego obrazu. Wszystkie bogate państwa, które mają odpowiednie kompetencje, wykonują takie działania, a w ich ustawodawstwach jest możliwość tworzenia takich furtek.
Jeżeli chodzi o elementy infrastruktury krytycznej czy obiekty infrastruktury wojskowej, to zawsze trzeba rozpatrywać, czy dopuszczać potencjalne ryzyko – tak naprawdę w przypadku różnych urządzeń, a nawet samochodów, mówimy po prostu o decyzjach co do wpuszczania obcych kamer i mikrofonów.
Tak. Elementy infrastruktury krytycznej nie powinny być dostępne dla wszystkich. Nie ma takiego prawa dla wszystkich, które by to gwarantowało. Szacowanie ryzyka staje się coraz bardziej istotną kompetencją w każdej aktywności projektowej. Prawidłowe, oparte na kompetencji szacowanie ryzyka jest dzisiaj kluczową umiejętnością, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w technokratycznym społeczeństwie.
W kontekście ryzyka takie decyzje trzeba zawsze wyważać. Nie chodzi o to, by zakazano wjazdu wszystkich chińskich samochodów, bo gdyby to były chińskie pojazdy sprzed piętnastu lat, pozbawione nowoczesnej elektroniki, to nie stanowiłyby żadnego zagrożenia. Natomiast samochody, które są wytwarzane dzisiaj, stanowią takie ryzyko.
Nie, ale chińskich jest najwięcej.
Tak, producent opisywanych odkurzaczy jest zarazem liderem na światowym rynku dronów, stał się też potężnym graczem w segmencie kamer. To jest w ogóle zasadniczy problem dla innych krajów, ponieważ Chiny skutecznie opanowują różne globalne rynki. Często do tego stopnia, że trudno jest w ogóle wyposażać obiekty infrastruktury krytycznej w elementy, które nie pochodzą z Chin. To globalny bardzo poważny problem, stąd również bardzo poważnie dotyczy Polski.
Zakazałbym używania odkurzaczy, które mają równocześnie łączność internetową oraz kamery i mikrofony, i to nieważne, z jakiego byłyby kraju. Te trzy elementy razem to doskonały kanał do inwigilacji. Nie dopuszczałbym bez uzasadnionej potrzeby takich kanałów w miejscach krytycznych w żadnym charakterze.
Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Może pan sprawdzić, wypowiadając komendę „OK Google” czy podobną. Moim zdaniem bez specjalnych działań użytkownika (przy czym nie wiem, na ile one mogą być skuteczne) mikrofon jest ciągle włączony.
Ale to nie telefon podsuwa reklamy, tylko oprogramowanie. Czy są takie oprogramowania? Tak. Czy mogę wykluczyć, że sam nie mam na telefonie takiego oprogramowania? Nie mogę. Proszę zauważyć, że my nie posługujemy się jedynie inicjalnie zainstalowanym na telefonie oprogramowaniem, tylko instalujemy dodatkowe aplikacje, np. aplikacje społecznościowe. One są bardzo dobrze rozpoznane z punktu widzenia inwigilacji – mają ogromny apetyt na przetwarzanie danych o nas i naszych zachowaniach, a przy tym aplikacje te wyśmienicie nas profilują. Jestem przekonany, że funkcjonują takie algorytmy, ale to nie jest wiedza, lecz obserwacja.
Fakt posiadania kamery nie jest obojętny dla naszej prywatności, natomiast wedle mojej wiedzy taka kamera nie jest ciągle włączona. Natomiast mikrofon, ze względu na to, że wprowadzono koncepcję poleceń głosowych w telefonie, wedle mojej wiedzy jest ciągle włączony.
Czy zasłaniać obiektywy kamer w smartfonach?
Mamy u siebie repozytorium oprogramowania. Każdy telefon jest małym komputerem, na którym można instalować oprogramowanie. Jeżeli coś instalujemy, to polegamy na tym, że sklep internetowy jest wiarygodny i uważamy to za bezpieczne. Ale opieramy się tak naprawdę na reputacji, a nie rzeczywistej wiedzy. To jest wiara. W dobrej wierze możemy zainstalować oprogramowanie, które ma cechy umożliwiające później doinstalowanie w tle złośliwego oprogramowania albo złośliwe funkcjonalności. Jesteśmy też podatni na phishingi, które przy okazji instalują nam złośliwe oprogramowanie, często bez naszej świadomości. Stąd szansa na bycie inwigilowanym przez nasz telefon zawsze występuje.
Nie. Jeżeli ktoś oczekuje absolutnej prywatności, to telefon zostawia w innym pomieszczeniu. Telefon jest urządzeniem, które bez wątpienia narusza naszą prywatność, a w jakim zakresie, to już zależy od sytuacji. Jeżeli chcemy poprowadzić rozmowę absolutnie poufną, to telefonu ze sobą nigdy nie bierzemy.
Byłbym ostrożny z tezą, że dane nie są zbierane kierunkowo, że jesteśmy tylko elementem statystyki, a nie konkretnymi celami. Czasami dane są zbierane kierunkowo i w takim przypadku potężne moce do przetwarzania wcale nie są potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o masowe przetwarzanie, to co można z nich wywnioskować? Jedynie trendy. Przy zbyt dużej grupie nie opłaca się wykonywać bardzo zaawansowanych analiz, bo dokonamy ich dla jakiejś mitycznej statystycznej osoby, która w ogóle nie istnieje. Natomiast jeśli chodzi o moce obliczeniowe, to przetwarzanie wykonywane jest do poziomu racjonalnego, czyli osiągania celów, które nas interesują. Dostosowujemy się też do dostępnych zasobów – przetwarzamy płycej, gdy zasobów brakuje, a gdy mamy bardzo duże moce obliczeniowe, przetwarzamy głębiej. Informatyka umie w to rozróżnianie.
W dzisiejszej rzeczywistości jesteśmy przeciążeni informacją i wyrobiliśmy sobie różne nawyki, które bardzo przeszkadzają naszej higienie, wpływają też na jasność myślenia, na kondycję psychiczną. Każdego dnia trzeba myśleć o higienie psychicznej w kontekście użytkowania różnych urządzeń. To nie oznacza, że trzeba je odciąć, tylko trzeba być osobą świadomą i znać umiar, jak we wszystkim, co jest atrakcyjne, ale również wyniszczające.
Jeżeli jestem w pracy, zawsze zasłaniam.
Ja uznaję, że na tyle dbam o telefon, że godzę się na ryzyka, które są wbudowane, są cechą korzystania z telefonu. Nie patrzę na telefon ze strachem – to moje narzędzie pracy i komunikacji z ludźmi. Ale jeżeli chodzi o inne urządzenia, rozróżniam, czy wymagają łączności z internetem, czy nie. Bo jeżeli tak, a już zupełnie, gdy ma to być ciągła łączność, to zastanawiam się, czy na pewno potrzebuję tego urządzenia, czy przyjmuję ten koszt do analizy ryzyka, i że to w jeszcze większym stopniu narusza prywatność.
Czy w pracy lepiej zasłaniać obiektyw kamery komputerowej?
Skończył się czas, gdy mieliśmy zupełnie zagwarantowaną prywatność. Uczciwie dodajmy, że skończył się również przez nasze nowe nawyki – nie ma obowiązku chodzenia wszędzie z telefonem, który często bez przerwy śledzi naszą lokalizację i przesyła ją do producentów tego czy innego oprogramowania, a jednak to robimy. Natomiast nadal prywatność możemy osiągnąć, można mieć mieszkanie, w którym jest prąd, ale np. zupełnie nie ma internetu i korzystających z niego urządzeń. Takie funkcjonowanie jest możliwe, tylko będzie tak zupełnie inne cywilizacyjnie, że będzie nieakceptowalne. Godzimy się zatem dziś z założenia na pewną utratę prywatności. Natomiast chodzi o to, by nie postępować w tej materii bezrefleksyjnie.
Ja nie jestem gotowy, by godzić się na taką utratę prywatności – ale tu nie chodzi o odkurzacz, ani o łączność internetową – tylko o to, że to urządzenie z aktywnymi kamerami i mikrofonem, a te nie wydają mi się niezbędne do odkurzania.
Jeżeli nie ma kamery i mikrofonu, mi to nie przeszkadza. Kamera i mikrofon w czymkolwiek przeważnie mi przeszkadzają, bo to one potencjalnie naruszają moją prywatność – nie sam dostęp do sieci.
Myślę, że będzie to sytuacja, w której wysoce doceniane będą enklawy, w których nie będzie takiej totalnej inwigilacji. Sądzę, że takie enklawy pozostaną. Natomiast oczywiście trend jest taki, że coraz więcej rzeczy nas bez przerwy słucha i obserwuje. Powtórzę: te dwie rzeczy, mikrofon i kamera, to jest dla mnie źródło inwigilacji, nie samo podłączenie do internetu.
Oczywiście, że tak.
Czy w przestrzeni publicznej będziemy jeszcze mogli zachować prywatność?
Powinniśmy dbać o zachowanie prywatności i tam, gdzie jesteśmy w stanie, wpływać na ograniczanie tego trendu, a co ważniejsze na odpowiedzialność podmiotów, które zbierają nasze dane. Po to tworzone są różne regulacje prawne, dotyczące przetwarzania danych, także na poziomie europejskim. Jaki jest trend, wiadomo, dane są główną wartością, natomiast rolą różnych regulacji jest temperowanie trendu w trosce o bezpieczeństwo i komfort życia, dobrostan obywatela, ale tak, by zarazem w minimalnym stopniu ograniczać możliwości rynku i biznesu. To kwestia poszukiwania złotego środka, bo przeregulowanie zabija konkurencyjność, szczególnie wobec krajów, które nie podlegają takim regulacjom. Europa często jest przedstawiana jako obszar, w którym nastąpiło przeregulowanie i utrata konkurencyjności. Z drugiej strony jako obywatele jesteśmy lepiej chronieni przed złymi konsekwencjami gromadzenia i przetwarzania danych, znacznie lepiej niż obywatele innych regionów. To kompromis, nigdy nie będzie idealnego rozwiązania.
Uważam, że obydwa aspekty są ważne. Nie ograniczajmy postępu bardziej niż trzeba, ale dbajmy o naszą prywatność na tyle, na ile w obecnych okolicznościach jest to jeszcze możliwe.
Ekspert informatyki i cyberbezpieczeństwa. Były prezes operatora telekomunikacyjnego EXATEL SA, były dyrektor operacyjny NASK. Wieloletni wykładowca informatyki na Politechnice Warszawskiej, posiada międzynarodowe doświadczenie biznesowe jako ekspert bezpieczeństwa, w tym w Amazon/AWS. Aktualnie dyrektor Biura Informatyki w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).
