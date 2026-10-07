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Estera Flieger: Barbara Mróz-Gorgoń się broni, ale problemem nie jest jeden raport

Albo czekamy na Mesjasza, albo szukamy Świętego Graala. Byłoby szkoda, gdyby temat promocji Polski kończył się na Barbarze Mróz-Gorgoń. Nie zagadamy tego, że nie wiemy, kim jesteśmy my, współcześni Polacy, i co chcemy osiągnąć.

Publikacja: 07.10.2026 17:29

Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń

Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń

Foto: PAP/Leszek Szymański

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Estera Flieger

Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, była pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska, udzieliła wywiadu TVN24: przeprasza za opublikowanie „brudnopisu”. Dziennikarze dopytywali, jak to możliwe, że chaotyczne i pełne błędów notatki do raportu o marce Polska ujrzały światło dzienne. Chyba wiem.

Barbara Mróz-Gorgoń jest dzieckiem swoich czasów – epoki raportozy

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