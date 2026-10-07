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Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń
Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, była pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska, udzieliła wywiadu TVN24: przeprasza za opublikowanie „brudnopisu”. Dziennikarze dopytywali, jak to możliwe, że chaotyczne i pełne błędów notatki do raportu o marce Polska ujrzały światło dzienne. Chyba wiem.
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