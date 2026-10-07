Estera Flieger: Barbara Mróz-Gorgoń się broni, ale problemem nie jest jeden raport

Albo czekamy na Mesjasza, albo szukamy Świętego Graala. Byłoby szkoda, gdyby temat promocji Polski kończył się na Barbarze Mróz-Gorgoń. Nie zagadamy tego, że nie wiemy, kim jesteśmy my, współcześni Polacy, i co chcemy osiągnąć.

