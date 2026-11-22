Choć opinia publiczna zdążyła się już przyzwyczaić, że Donald Trump jest oryginałem, to jednak jego ostatnie wystąpienia po powrocie z dalekiej Azji okazały się ambarasujące nawet dla jego współpracowników. Gdy prezydent USA zdawał relację ze spotkań z przywódcami Filipin, Kambodży, Chin, Rosji czy Kanady, wtrącał anegdoty i przechwałki.

Dlaczego Marco Rubio i J.D. Vance wymieniali porozumiewawcze spojrzenia podczas konferencji Donalda Trumpa?