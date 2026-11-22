Nawet lojalny wobec Trumpa sekretarz stanu Marco Rubio nie zdołał ukryć uśmiechu i porozumiewawczo wymieniał spojrzenia z wiceprezydentem J.D. Vancem, gdy Trump przekonywał, że jego stryj jest uważany za najwybitniejszego profesora w historii MIT.
Choć opinia publiczna zdążyła się już przyzwyczaić, że Donald Trump jest oryginałem, to jednak jego ostatnie wystąpienia po powrocie z dalekiej Azji okazały się ambarasujące nawet dla jego współpracowników. Gdy prezydent USA zdawał relację ze spotkań z przywódcami Filipin, Kambodży, Chin, Rosji czy Kanady, wtrącał anegdoty i przechwałki.
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