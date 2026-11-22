Donald Trump opublikował w należącym do siebie serwisie Truth Social serię zdjęć i grafik, dotyczących rozmów z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem.

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Przywódcy spotkali się w czwartek na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen. Wówczas Trump nazwał Putina swoim przyjacielem.

Donald Trump ponownie nazywa Władimira Putina „przyjacielem”

Teraz te same słowa znalazły się w podpisie opublikowanego przez Trumpa zdjęcia, przedstawiającego prezydenta USA i przywódcę Rosji podczas powitania. Opublikowaną przez Trumpa grafikę udostępnił na swoim profilu wysłannik rosyjskiego przywódcy Kiriłł Dmitrijew.

Na swym koncie w Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował również grafikę z witającym go przywódcą Chin, opatrzoną podpisem „Przyjaciele”.

Wśród opublikowanych materiałów jest też zestawienie zdjęcia Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta i Winstona Churchilla z konferencji w Teheranie z 1943 r. oraz fotografii przedstawiającej Trumpa, Putina i Xi. Grafikę podpisano: „Mocarstwa. 1945, 2026”.

Donald Trump był w piątek pytany, czy uważa Putina za przyjaciela Ameryki. Odparł, że nie będzie przesądzał, czy rosyjski przywódca jest przyjacielem Ameryki, ale zaznaczył, że z Putinem łączą go „fantastyczne” relacje osobiste. Amerykański prezydent mówił, że od dawna ma do czynienia z Putinem i przekonywał, że podczas afery dotyczącej rzekomych powiązań jego otoczenia z Rosją Putin był „bardzo miły”.

– Uważam go za kogoś, z kim mam bardzo dobre relacje i to naprawdę bardzo dobre. Ma mnóstwo broni jądrowej. Jest drugi po nas w arsenale nuklearnym – powiedział Trump. – Ma teraz ciężki okres, bo toczy wojnę, która powinna trwać jeden dzień, a trwa już pięć lat i ginie wiele osób – dodał. Zakwestionował przy tym opinie „głupich ludzi”, którzy krytykują jego dobre relacje z rosyjskim przywódcą.