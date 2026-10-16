Od 29 lipca do 21 sierpnia Barbara Mróz-Gorgoń pełniła funkcję pełnomocniczki rządu ds. promocji Polski. Podała się do dymisji po tym, jak głośna stała się sprawa raportu „Polaków portret własny”, opublikowanego w serwisie internetowym kierowanej przez nią Fundacji Marka Polska Think Tank. Dokument zawierał liczne błędy i niespójności, które stały się przedmiotem publicznej debaty. Tekst głosił m.in., że Katowice leżą na północy Polski, a 95 proc. młodych Polaków mówi płynnie po angielsku, pojawiło się w nim też sformułowanie „tradycyjna chlebowość”. Pojawiły się również zarzuty dotyczące szerokiego wykorzystania sztucznej inteligencji przy jego przygotowaniu.

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Sama Mróz-Gorgoń przyznała, że przy pracy nad raportem wykorzystywano AI, jednocześnie przekonując, że badania zostały przeprowadzone zgodnie z metodologią nauk społecznych i rzetelnie.

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Barbara Mróz-Gorgoń nie pojawiła się na forum w Sopocie. „Nie chciałam narażać jej na kolejny stres”

Po swej dymisji z funkcji pełnomocniczki rządu ds. promocji Polski, Barbara Mróz-Gorgoń po raz pierwszy wystąpiła publicznie 7 października w programie „Czarno na białym” w TVN24, gdzie mówiła m.in. o błędach w raporcie.

Jak zauważa portal Business Insider, teraz miała uczestniczyć w panelu dyskusyjnym w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Panel z udziałem Barbary Mróz-Gorgoń miał odbyć się w godz. 8.30–9.30 w Grand Pavilionie. Prelegentka jednak się nie pojawiła.

Powód nieobecności Barbary Mróz-Gorgoń wyjaśniła przewodnicząca rady programowej EFNI Henryka Bochniarz. — Ona jest w takim stanie, że sama uznałam, żeby nie narażać jej na kolejny stres — powiedziała.

Jak informowaliśmy na łamach rp.pl, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu zadania publicznego „Marka Polska – podstrategia turystyczna”. Na realizację projektu Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło 179 738,19 zł. Kwota ta wynika z dokumentacji dotyczącej dofinansowania projektu. Barbara Mróz-Gorgoń była kierowniczką merytoryczną projektu.