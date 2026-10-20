Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie Invest in Pomerania, inicjatywa koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza, zaprezentowała publikację „Focus on Pomerania: Sektor Obronny”.

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– Geopolityka jest jednym z ważniejszych obszarów, wokół których toczy się debata na różnych szczeblach. Agencja Rozwoju Pomorza podąża za trendami gospodarczymi i tematami, które pozwalają pomorskim firmom rozwijać się i wpisywać w te trendy – mówi Katarzyna Matuszak-Dzierżyńska, dyrektor zarządzająca Agencji Rozwoju Pomorza. – W regionie w sektorze obronnym dzieje się bardzo dużo w ostatnim czasie. Dlatego przygotowaliśmy publikację, poprzez którą chcemy zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty – dodaje.

W jakich specjalizacjach pomorskie firmy mogą szukać przewag konkurencyjnych w przemyśle obronnym? – Coraz popularniejsze jest podejście dual-use. Firmy, które dotąd oferowały produkty na rynku cywilnym, teraz widzą możliwości również na rynku obronnym, dostosowują swoje produkty i wykorzystują tę szansę rynkową – wskazuje Katarzyna Matuszak-Dzierżyńska.

– Mamy tradycje historyczne w tym obszarze. Na Pomorzu działa sektor morski, jest Marynarka Wojenna, mamy także świetne uczelnie, chociażby Politechnikę Gdańską, która od lat kształci uznanych na świecie inżynierów związanych z sektorem elektronicznym, elektrotechniką. To obszary, które w sektorze obronnym odgrywają bardzo ważną rolę. Właściciele tych firm, którzy często są absolwentami naszych uczelni, zaczynają modyfikować swoje produkty, przystosowując je również do potrzeb rynku obronnego – opowiada dyrektor zarządzająca Agencji Rozwoju Pomorza.

Pomorze aktywnie zabiega o nowe projekty inwestycyjne. Jest dobrym miejscem do ich lokowania, także w przypadku projektów energochłonnych. Takimi są dziś choćby centra danych czy projekty wykorzystujące na szeroką skalę sztuczną inteligencję. W regionie są bowiem realizowane dwie ogromne inwestycje energetyczne: farmy wiatrowe na morzu i pierwsza polska elektrownia jądrowa.

– Agencja Rozwoju Pomorza poprzez swój program Invest in Pomerania od lat zajmuje się poszukiwaniem inwestorów. Szukamy firm, pomagamy im lokować się na Pomorzu. Pomagamy również w pozyskaniu pracowników poprzez dialog z naszymi uczelniami i szkołami, aby potencjalni inwestorzy mieli tu również wykwalifikowanych specjalistów – wskazuje Katarzyna Matuszak-Dzierżyńska.