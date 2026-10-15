W Sopocie poruszonych zostanie wiele tematów dotyczących biznesu i przedsiębiorczości. Mowa będzie m.in. o otoczeniu, w jakim działa biznes, o prawodawstwie, bolączkach przedsiębiorców i szansach, przed którymi stają.

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Nie sposób uciec także przed dyskusjami o zawirowaniach geopolitycznych. Debaty dotyczyć będą też rewolucji cyfrowej i zmian wywołanych przez rozwój sztucznej inteligencji (AI) czy roli kobiet w biznesie. Będzie to też okazja do wsłuchania się w głos młodego pokolenia.

– Na mapie licznych konferencji organizowanych w Polsce nasze wydarzenie jest wyjątkowe. W dużej mierze wasz udział, głosy w dyskusji, komentarze – budują program Lewiatana. Są kwestie dobrze znane, jak podatki czy warunki dla rozwoju inwestycji. Ale jest też dużo tematów mniej oczywistych, które zyskują na znaczeniu, zwłaszcza w czasach niepewności i zawirowań, jakich jesteśmy świadkami – mówiła podczas inauguracji konferencji Henryka Bochniarz, prezydentka założycielka Konfederacji Lewiatan, przewodnicząca Rady Programowej EFNI.

Dodała, że eksperci Lewiatana na podstawie sopockich debat przygotowują rekomendacje, które następnie przedstawiają w środowisku rządowym czy w instytucjach unijnych. Wydarzenie ma więc moc sprawczą. – Dlatego na EFNI zawsze była dla nas kluczowa swoboda dyskusji – podkreślała Henryka Bochniarz.

Nowy porządek, nowa rzeczywistość

Dyskusje podczas tegorocznego EFNI mają koncentrować się wokół czterech ścieżek tematycznych – Nowy świat, Nowa Europa, Nowa Polska i Nasz nowy człowiek.

Z roku na rok wyzwań przybywa. Jak wskazują organizatorzy, świat trzęsie się w posadach, praktycznie każdego dnia pojawiają się niepokojące informacje ze sfery polityki, które przekładają się na gospodarki poszczególnych krajów. Pewne fundamentalne prawdy są dziś podważane, kluczowe sojusze – stają pod znakiem zapytania. Trzeba wypracować mechanizmy funkcjonowania w tych warunkach. Nowa rzeczywistość geopolityczna wymaga innych działań, innego podejścia i innych rozwiązań.

A to przecież nie wszystko. Do globalnych wstrząsów dochodzi rewolucja technologiczna i rozwój AI, która zmienia rzeczywistość na naszych oczach. To szansa, ale też ogromne zagrożenie, któremu również trzeba w mądry sposób stawić czoła. – Można mieć w sobie obawy i strach, ale powinniśmy potrafić coś zaproponować, dołożyć coś od siebie do budowy tego nowego świata – mówiła Henryka Bochniarz.

W poszukiwaniu przewag

Tematy globalne nie przesłonią zupełnie perspektywy europejskiej czy krajowej. – System podatkowy, deregulacje, nowe przepisy unijne, wszystko to tworzy otoczenie, w którym funkcjonują gospodarka i społeczeństwo. Będziemy szukać nowych instrumentów wzrostu. To, na czym polegaliśmy dotychczas, nie daje już przewag. Potrzebujemy nowych możliwości rozwoju. Gaming, design, moda, przemysł kosmiczny, nauka – w każdym z tych obszarów mamy bardzo dużo sukcesów. Trzeba się zastanowić, jak ten potencjał wykorzystać – mówiła przewodnicząca Rady Programowej EFNI.

Podczas konferencji sporo miejsca poświęcone zostanie potencjałowi kobiet. Od sierpnia obowiązuje nowa dyrektywa unijna, która wprowadza obowiązek 30-proc. udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm. – Wydaje się, że to przełamie ogromny opór w społeczeństwie – podkreślała Bochniarz.

Nie zabraknie sesji poświęconych młodym. I nie chodzi tu o to, by dojrzała część społeczeństwa dzieliła się opiniami o osobach wchodzących w dorosłe życie, ale o to, by wysłuchała ich głosu, ich pomysłów, poznała ich spojrzenie na najbardziej palące kwestie.

Zaplanowano też sesje z psychologami, którzy opowiedzą, jak stawić czoła wyzwaniom współczesności. Przewidziane są prezentacje książek i rozmowy z takimi gośćmi, jak Patrycja Sasnal czy Michał Rusinek. Uczestnicy konferencji będą więc mieli okazję pochylić się nie tylko nad wątkami polityczno-gospodarczymi, ale też nad ideą, kwestiami etycznymi, rolą człowieka we współczesnym świecie.

EFNI – jak zaznaczają organizatorzy – stworzono po to, by stawiać trudne pytania i szukać na nie nieoczywistych odpowiedzi. Rozmowy o przyszłości Polski, Europy, świata, a ostatecznie społeczeństw i tworzących je jednostek, dziś – jak nigdy wcześniej – wydają się potrzebne i uzasadnione. Jakie efekty przyniosą dyskusje, które odbędą się podczas jubileuszowej edycji EFNI – przekonamy się już wkrótce.