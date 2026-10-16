Dzięki ogłoszonemu w Sopocie porozumieniu budowa centrów danych powinna być tańsza
PGE dysponuje uprzemysłowionymi terenami, na których znajduje się infrastruktura niezbędna do budowy data center – czyli przyłącza, światłowody czy wymienniki ciepła. Dzięki temu oraz rezygnacji z części instalacji związanych z chłodzeniem, koszty inwestycji w data center spadną o 30 proc., a czas ich realizacji zauważalnie się skróci. Z kolei NASK ma kompetencje operatorskie i doświadczenie w utrzymywaniu infrastruktury IT. Ma też zdolność do świadczenia usług chmurowych i usług centrów danych oraz kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa.
– Rozwój technologii AI, gospodarki cyfrowej, definiuje na nowo funkcjonowanie przedsiębiorstw i państw. Rynek centrów danych jest jednym z najszybciej rozwijających się. Zapotrzebowanie na moce obliczeniowe będzie rosło. Jeśli chcemy nadążać za globalnymi wyzwaniami, musimy budować nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę – mówił Dariusz Lubera, prezes PGE, na konferencji zorganizowanej w Sopocie podczas EFNI.
Połączenie kompetencji obu podmiotów sprawi, że projekty będą bardziej konkurencyjne. Dla PGE to również szansa na rozwój nowych kierunków działalności i budowę dodatkowych źródeł przychodów związanych z dynamicznie rosnącym rynkiem usług cyfrowych i nowoczesnej infrastruktury danych.
NASK od lat odpowiada za budowę i eksploatację centrów danych. – Zapotrzebowanie na moc obliczeniową będzie rosło. Chcemy, by to, co normalnie jest problemem – czyli ciepło odpadowe – stało się elementem komercyjnym, który można wykorzystać, obniżając koszt działania centrów danych – powiedział Radosław Nielek, dyrektor NASK.
Data center podczas pracy potrzebują chłodzenia. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego wodę. PGE w zamian za udostępnienie terenów pod inwestycje może liczyć na dostawy podgrzanej wody, która w przypadku centrów danych jest odpadem – a grupa energetyczna zasili nią sieci ciepłownicze.
Centrum danych o mocy około 50 MW może generować ilość ciepła, której potrzebuje miejscowość licząca nawet 15 tys. mieszkańców. Potrzeba tylko odpowiedniej infrastruktury odbioru i dystrybucji. Przykładowo w Finlandii, w mieście Espoo, ciepło odpadowe z centrum danych Microsoftu zasila system ciepłowniczy obsługujący ok. 250 tys. mieszkańców.
Cyfryzacja objęła już praktycznie wszystkie dziedziny życia, od zapisów do lekarza, poprzez rezerwację hotelu, elektroniczne dzienniki czy zakupy, po procesy przemysłowe. W efekcie mocno rośnie zapotrzebowanie na przesył danych, napędzane intensywnym rozwojem rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Proces będzie postępował w szybkim tempie, bo AI wymaga wielokrotnie większej mocy obliczeniowej i energetycznej niż tradycyjny sektor IT.
Mimo że budowa centrów danych wiąże się z kosztami środowiskowymi i społecznymi (duże zużycie energii elektrycznej i wody), inwestycje w nie są niezbędne, zwiększają bowiem niezależność i bezpieczeństwo kraju. Trzeba więc szukać rozwiązań, które sprawią, ze tego typu inwestycje będą bardziej efektywne. Polska już dziś jest największym rynkiem data center w Europie Środkowo-Wschodniej i pełni rolę naturalnego hubu cyfrowego dla regionu.
– Słowa „odporność”, „niezależność”, „bezpieczeństwo” odmieniamy dziś przez wszystkie przypadki. Żyjemy w trudnych czasach. W całej Unii Europejskiej mamy świadomość, że musimy wrócić na grunt niezależności energetycznej, surowcowej i w obszarze defence. Bez tego jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę geopolitycznych wstrząsów – mówił podczas konferencji Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.
Dodał, że w kraju trwają prowadzone na dużą skalę inwestycje w wielu obszarach gospodarki, w tym w sektorze energetycznym i obronnym. Centra danych są zaś jednym z kluczowych elementów programu inwestycyjnego.
– Wojny hybrydowe, cyberataki, dezinformacja – z tym spotykamy się każdego dnia. Musimy reagować i podejmować działania, które przyniosą nam odporność. Polska staje się krajem nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie, który wyznacza trendy. Budowa centrów danych, centrów AI, będzie konsekwentnie realizowana – zapewniał minister.
Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, podkreślił, że połączenie sił i kompetencji PGE i NASK przyniesie korzyści obu stronom.
– Dzięki terenom udostępnionym przez PGE jest duże prawdopodobieństwo, że centra danych będą tańsze w budowie nawet o jedną trzecią. Ważny jest też aspekt środowiskowy. Miejsca wskazywane przez PGE zabezpieczają lokalną społeczność także pod tym względem – zaznaczył wicepremier.
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