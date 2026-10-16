Transformacja energetyczna jest ukierunkowana na spełnienie celów klimatycznych, m.in. redukcję emisji CO2, co wpływa na przemodelowanie gospodarki i stwarza nowe bodźce do jej rozwoju.

Najważniejsze inwestycje obejmują m.in. rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) czy modernizację sieci dystrybucyjnych. Fundamentalną kwestią pozostaje przy tym zapewnienie stabilności systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwa dostaw energii dla gospodarstw domowych i przemysłu.

Jednym z projektów w tym ostatnim obszarze jest pierwsza nad Bałtykiem wielkoskalowa elektrownia gazowo-parowa. Stanie się ona jednym z filarów stabilności dostaw energii. Inwestycja jest też przykładem wdrażania w praktyce gospodarki obiegu zamkniętego. Będzie m.in. wykorzystywać oczyszczone ścieki komunalne z pobliskiej Oczyszczalni Wschód jako źródło wody chłodniczej i technologicznej, co pozwoli na ograniczenie poboru wody z zasobów naturalnych.

Właśnie rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej stanie się osią debaty podczas EFNI. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o roli rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, magazynów energii oraz o cyfryzacji systemu i regulacjach, które mogą sprzyjać inwestycjom. „Rz” i rp.pl są partnerami głównymi EFNI 2026.

debata „Energia, która nie blokuje rozwoju. Sieci, magazyny i odporność systemu – wyzwanie dla nowoczesnej energetyki”, 16 października, godz. 14.00–15.00, sala Grand Pavilion, Hotel Radisson Blu

Rzeczpospolita i rp.pl są partnerami głównymi EFNI 2026