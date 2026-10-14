W dyskusji o kształcie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce przedsiębiorcy nie kwestionują potrzeby wdrożenia skutecznego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) ani zasady „zanieczyszczający płaci”. Spór dotyczy modelu jego funkcjonowania oraz zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Zdaniem przedstawicieli biznesu projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych zakłada daleko idącą nacjonalizację systemu, przekazanie zarządzania środkami jednemu podmiotowi publicznemu oraz likwidację organizacji odzysku opakowań. Jak argumentują, dotychczas nie przedstawiono analiz potwierdzających, że taki upaństwowiony model będzie skuteczniejszy od rozwiązań przyjętych w większości państw Unii i przełoży się na wyższe poziomy selektywnej zbiórki oraz recyklingu. Co więcej, w toku prac legislacyjnych zastrzeżenia dotyczące wpływu projektu na konkurencję zgłaszały nie tylko organizacje przedsiębiorców, ale również niektóre resorty.

Czy państwowy monopol rzeczywiście poprawi efektywność systemu, czy raczej zwiększy koszty, które ostatecznie poniosą konsumenci? Podczas debaty na EFNI przedstawiciele administracji, biznesu i eksperci porozmawiają o tym, jak stworzyć system zgodny z prawem Unii Europejskiej, skuteczny środowiskowo i jednocześnie wspierający konkurencyjność gospodarki.

debata „Rynek opakowań pod lupą: czy nacjonalizacja sektora rozwiąże problem odpadów?”, 15 października, godz. 11.30–12.30, Patio, Hotel Radisson Blu

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