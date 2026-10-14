Znaczenie przedsiębiorstwa dla gospodarki najczęściej opisujemy za pomocą przychodów, zysku, zatrudnienia czy wartości odprowadzanych podatków. Tymczasem rzeczywisty wpływ największych firm jest znacznie szerszy. Obejmuje wartość tworzoną przez pracowników i dostawców, dochody gospodarstw domowych, krajowe łańcuchy dostaw, środki trafiające do finansów publicznych, a w przypadku części przedsiębiorstw również stabilne finansowanie sportu, kultury czy innych celów społecznych.

To właśnie te zagadnienia staną się osią debaty „Od wyniku finansowego do wartości publicznej. Jak biznes pracuje na wspólne dobro?” podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. „Rzeczpospolita” i rp.pl są partnerami głównymi EFNI 2026.

Punktem wyjścia do dyskusji będą dane z badań dotyczących wpływu Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego na polską gospodarkę i społeczeństwo. Jego autorzy analizują m.in. wartość dodaną, zatrudnienie, dochody, podatki i opłaty, przepływy do budżetu, finansowanie kultury oraz szerszy wpływ gospodarczy i społeczny działalności grupy. W tym kontekście uczestnicy debaty zastanowią się nad szerszą kwestią: jak mierzyć rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa dla kraju?

debata „Od wyniku finansowego do wartości publicznej. Jak biznes pracuje na wspólne dobro?”, 15 października, godz. 10.15–11.15, sala Ryga, Hotel Marriott

Rzeczpospolita i rp.pl są partnerami głównymi EFNI 2026