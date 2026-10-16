Tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym kraju w ostatnich dniach, podkreślają poważne wyzwania, z którymi przychodzi nam się mierzyć jako społeczeństwu. Pokazują niestety, że kryzys zdrowia psychicznego młodych staje się jednym z najpoważniejszych wyzwań społecznych współczesnej Europy. Oblicza tego kryzysu są różne – nie zawsze są widoczne na zewnątrz czy doprowadzają do skrajności. Często pozostają niewidoczne dla rodziny i otoczenia.

Uzależnienie od smartfonów i mediów społecznościowych, presja porównywania się z innymi, nadmiar różnorakich bodźców, a przy tym brak systemowego wsparcia w szkołach tworzą mieszankę, która znacząco wpływa na rozwój emocjonalny dzieci i nastolatków.

Tym trudnym, ale niezwykle fundamentalnym zagadnieniom będzie poświęcona jedna z debat podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Jej uczestnicy zastanowią się, jak szkoły, rodzice, samorządy i państwo mogą wspólnie budować środowisko sprzyjające dobrostanowi psychicznemu młodych ludzi – od edukacji cyfrowej, przez regulacje i profilaktykę, aż po dostęp do specjalistów. Mowa będzie również o tym, jak przywrócić młodym przestrzeń na relacje, odpoczynek i zdrowe dorastanie w świecie zdominowanym przez ekrany.

debata „Ekrany, emocje, edukacja: jak zadbać o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży?”, 16 października, godz. 14.00–15.00, sala Atrium A, Hotel Radisson Blu

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