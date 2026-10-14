Eksperci od dawna wskazują, że ruch jest bardzo ważny w profilaktyce zdrowotnej – aktywność fizyczna obniża ryzyko chorób przewlekłych, poprawia dobrostan psychiczny i realnie zmniejsza obciążenie systemów opieki zdrowotnej. Tymczasem według badań Unii Europejskiej znaczna część Europejczyków, w tym Polaków, rusza się zbyt mało, co przekłada się na rosnące koszty leczenia i spadek jakości życia.

W związku z tym Europa inwestuje w programy wspierające aktywność obywateli, a miasta rozwijają infrastrukturę sprzyjającą ruchowi: ścieżki rowerowe, przestrzenie rekreacyjne i lokalne inicjatywy sportowe. Także Polska podejmuje wysiłki na rzecz zwiększenia naszej aktywności. Działania te są bardzo szerokie, od sportu powszechnego po promocję zdrowego stylu życia w szkołach.

Coraz większą rolę w promowaniu aktywności fizycznej odgrywają jednak nie tylko indywidualne wybory, ale także środowisko pracy i działania pracodawców, którzy poprzez kulturę organizacyjną oraz benefity zdrowotne mogą przyczyniać się do poprawy zdrowia pracowników. Debata w Sopocie pokaże, w jaki sposób ruch może stać się jednym z kluczowych filarów zdrowia publicznego oraz jak inwestowanie w aktywność przynosi korzyści zarówno systemowi ochrony zdrowia, jak i całemu społeczeństwu.

debata „Zdrowie w ruchu. Jak aktywność fizyczna wzmacnia społeczeństwo, system ochrony zdrowia i gospodarkę?”, 15 października, godz. 13.30–14.30, sala Atrium C, Hotel Radisson Blu

Rzeczpospolita i rp.pl są partnerami głównymi EFNI 2026