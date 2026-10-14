51-letni brytyjski aktor, komik i były prezenter telewizyjny Russell Brand, który przez lata należał do najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiego show-biznesu, stanął przed sądem w Londynie. Artysta, będący także byłym mężem amerykańskiej piosenkarki Katy Perry, odpowiada na zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych, których miał dopuścić się wobec sześciu kobiet w latach 1999–2009.

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Russell Brand oskarżony o gwałty i napaści seksualne. Ruszył proces w Londynie

Proces toczy się przed sądem Southwark Crown Court w Londynie.

Brandowi postawiono łącznie siedem zarzutów, w tym trzy dotyczące gwałtu, trzy napaści seksualnej oraz jeden czynu „o charakterze nieobyczajnym”.

Oskarżony zaprzecza wszystkim zarzutom. Jego obrona ma przedstawić swoje stanowisko na późniejszym etapie postępowania.

W środę, przybywając do sądu, Brand odniósł się do rozpoczynającego się procesu. – Dziś czuję się błogosławiony. Oczywiście jestem zaniepokojony, ale mam nadzieję, że ten proces doprowadzi do dobrego rozwiązania dla wszystkich zaangażowanych – powiedział dziennikarzom.

Prokuratura o Russellu Brandzie: Był bezwzględny, wyrachowany i manipulował kobietami

Podczas przedstawiania zarzutów prokurator Riel Karmy-Jones stwierdziła, że Brand miał wykorzystywać kobiety do zaspokajania swoich potrzeb seksualnych, nie zważając na ich sprzeciw ani na to, czy wyrażały zgodę na kontakt fizyczny. Jak wyjaśniła, część pokrzywdzonych próbowała protestować, podczas gdy inne nie miały nawet możliwości zareagowania na zachowanie artysty.

– Jego pragnienie, silne pragnienie jakiejkolwiek formy kontaktu seksualnego, było niepohamowane i nie znało granic – powiedziała Karmy-Jones.

Prokurator podkreśliła również, że Brand potrafił być zabawny i czarujący, szczególnie gdy chciał coś osiągnąć. Jednocześnie, jak stwierdziła, miał wykazywać przekonanie, że każde jego życzenie powinno zostać spełnione. – Był bezwzględny, wyrachowany, manipulował innymi i, jak twierdzi prokuratura, był seksualnym drapieżcą – oświadczyła Karmy-Jones.

Według oskarżenia do przestępstw miało dochodzić na przestrzeni dekady, w której Brand przeszedł drogę od występów jako komik stand-upowy do kariery prezentera telewizyjnego, aktora i gwiazdy hollywoodzkich produkcji.

Pierwszy zarzut dotyczy 1999 r. Świadek opowiedział o zachowaniu aktora

Najwcześniejszy z zarzucanych Brandowi czynów miał mieć miejsce w 1999 r. w Bournemouth, gdzie komik występował podczas wydarzenia towarzyszącego konferencji Partii Pracy.

Pierwsza z kobiet, które oskarżają go o przestępstwa seksualne, uczestniczyła w jego występie. Jak zeznała, początkowo była przekonana, że Brand jest homoseksualistą. Po przedstawieniu zaprosiła go do swojego pokoju hotelowego, aby porozmawiać. Według jej relacji aktor miał ją tam zgwałcić.

Podczas procesu zeznawał również Mark Pinheiro, który występował wówczas razem z Brandem, a później przez około rok z nim mieszkał. Jak powiedział przed sądem mężczyzna, komik chwalił się zamiarem odbycia w ciągu życia stosunków seksualnych z pięcioma tysiącami kobiet.

Świadek opisał także wydarzenia z ostatniego poranka ich pobytu w Bournemouth. Jak zeznał, Brand wrócił wówczas do miejsca zakwaterowania wyraźnie zdenerwowany i oznajmił pozostałym, że muszą natychmiast wyjechać. Według Pinheiro kilka miesięcy później Brand przyznał mu, że poprzedniej nocy spotkał kobietę, a sytuacja mogła „posunąć się nieco za daleko”.

Adwokat oskarżonego, Ian Winter, zakwestionował tę relację. Zwrócił uwagę, że Pinheiro nie wspomniał o takiej rozmowie, gdy po raz pierwszy skontaktował się z policją. Zasugerował też, że opisywana rozmowa w ogóle się nie odbyła. Świadek odrzucił te sugestie i podtrzymał swoje zeznania.

Kolejne oskarżenia wobec Russella Branda. Kobiety opisują zdarzenia z lat 2001–2009

Drugi z zarzutów dotyczy wydarzeń z 2001 r. Brand jest oskarżony o próbę wciągnięcia kobiety do kabiny toalety w siedzibie MTV Europe, gdzie wówczas pracowała.

Kolejna kobieta twierdzi, że w 2004 r. aktor siłą wciągnął ją do kabiny toalety w barze, a następnie dopuścił się wobec niej gwałtu.

Czwarty zarzut odnosi się zaś do wydarzenia z 2004 lub 2005 r. Kobieta zatrudniona w firmie medialnej oskarża Branda o czyn „o charakterze nieobyczajnym”.

Piąta z pokrzywdzonych, będąca fanką aktora, opisała zdarzenie z 2009 r. Według prokuratury kobieta udała się do domu Branda, gdzie początkowo odbyła z nim dobrowolny stosunek seksualny. Następnie jednak aktor miał dopuścić się wobec niej gwałtu.

Szósta kobieta, pracująca w brytyjskiej stacji Channel 4, również oskarża Branda o zdarzenie z 2009 r. Według jej relacji komik zażądał od niej masażu, po czym przycisnął twarz do jej krocza.

Russell Brand nie przyznaje się do winy. Co powiedział policji?

Prokurator Riel Karmy-Jones przedstawiła również informacje dotyczące wcześniejszych kontaktów Branda z policją. Jak wyjaśniła, podczas przesłuchań aktor odmówił odpowiadania na pytania funkcjonariuszy. Przekazał jednak pisemne oświadczenia, w których odniósł się do stawianych mu zarzutów.

Brand utrzymywał w nich, że nie pamięta opisywanych zdarzeń. Zapewniał również, że nigdy nie podejmował aktywności seksualnej bez zgody drugiej osoby.

Oskarżony podtrzymuje swoje stanowisko i nie przyznaje się do popełnienia żadnego z zarzucanych mu przestępstw.

Dlaczego kobiety zgłosiły oskarżenia dopiero po latach?

Jedną z kwestii poruszonych przez prokuraturę był czas, jaki upłynął między domniemanymi przestępstwami a zgłoszeniem ich organom ścigania.

Jak poinformowała Karmy-Jones, sześć kobiet objętych postępowaniem nie znało się wcześniej i nie utrzymywało ze sobą kontaktu.

Żadna z nich nie zgłosiła sprawy policji przed 2023 r. Dopiero po emisji programu telewizyjnego oraz publikacji materiału prasowego, w których przedstawiono anonimowe oskarżenia innych kobiet wobec Branda, zdecydowały się poinformować funkcjonariuszy o swoich doświadczeniach.

Prokuratura zwróciła uwagę na fakt, że oskarżenia pochodzą od kobiet, które nie znały się nawzajem, a opisywane przez nie wydarzenia miały rozgrywać się w różnych okresach kariery aktora.

Proces Russella Branda potrwa około sześciu tygodni. Sprawa przyciąga uwagę mediów

Rozprawa przed londyńskim sądem Southwark Crown Court wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów. Według przewidywań proces ma potrwać około sześciu tygodni.

Mężczyzna zasłynął w Wielkiej Brytanii – a także na świecie – dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi, ekstrawaganckiemu wizerunkowi i występom komediowym.

Brand na przestrzeni lat pojawiał się również w hollywoodzkich produkcjach filmowych. W 2010 r. wystąpił między innymi w komedii „Idol z piekła rodem”. W tym samym roku poślubił amerykańską piosenkarkę Katy Perry. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2012 r.

W ostatnich latach Brand koncentrował się przede wszystkim na działalności internetowej. W swoich programach i transmisjach poruszał między innymi zagadnienia związane z polityką Stanów Zjednoczonych, religią oraz wolnością słowa.