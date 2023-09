YouTube blokuje kanał oskarżonego o gwałt Russella Branda. Miał ponad 6 mln fanów

Jak podkreślono w oświadczeniu, „decyzja ta dotyczy wszystkich kanałów, które mogą być własnością Russella Branda lub są przez niego obsługiwane”. W związku z tym zawieszono także inne kanały powiązane z główną stroną komika na YouTube, w tym kanały: Football Is Nice, który ma około 20 tys. subskrybentów, Awakening With Russell z 426 tys. obserwującymi oraz Stay Free With Russell Brand, który ma 22 200 subskrybentów.

Russell Brand oskarżony o napaść seksualną

W weekend cztery kobiety oskarżyły Russella Branda o gwałt, napaść na tle seksualnym i molestowanie. Do domniemanych przestępstw doszło w latach 2006-2013. Jedna z kobiet oskarżyła Branda o gwałt, a inna przekazała, że aktor napastował ją, gdy miała 16 lat i uczęszczała jeszcze do szkoły. Do zdarzeń miało dojść w Los Angeles.

W odpowiedzi Brand opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym stwierdził, że oskarżenia zawierały "litanię niezwykle rażących i agresywnych ataków, a także kilka całkiem głupich rzeczy”. - Pośród tej litanii zdumiewających ataków są pewne bardzo poważne zarzuty, którym absolutnie zaprzeczam - dodał. - Te zarzuty odnoszą się do czasu, kiedy pracowałem w mainstreamie, kiedy cały czas pojawiałem się w gazetach, kiedy grałem w filmach. I jak pisałem obszernie w moich książkach, byłem bardzo, bardzo rozwiązły - powiedział Brand. Aktor podkreślił, że związki z tamtego okresu odbywały się zawsze za obopólną zgodą.

"Sunday Times" informuje, że śledztwo dziennikarskie w sprawie aktora prowadzone jest od 2019 roku.

Brand był jednym z najbardziej znanych brytyjskich komików, znanym ze swojego ekstrawaganckiego stylu i wyglądu, regularnie występującym w telewizji i radiu. W poniedziałek Scotland Yard potwierdził, że prowadzi dochodzenie w sprawie skierowanych wobec niego zarzutów.