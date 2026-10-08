Program tegorocznej edycji opiera się na czterech ścieżkach tematycznych: Nasz Nowy Świat, Nasza Nowa Europa, Nasza Nowa Polska i Nasz Nowy Człowiek. Wśród najważniejszych tematów geopolitycznych znajdą się m.in. rola Europy w rywalizacji USA, Chin i Rosji oraz rosnące znaczenie Chin, Indii i państw globalnego Południa.

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Jednym z kluczowych tematów będzie także przyszłość Ukrainy, w tym odbudowa i rola europejskiego biznesu. Omówione zostaną także kwestie europejskiej gospodarki, finansowania obronności, energetyki, AI, przemysłu, zdrowia publicznego czy edukacji.

Oprócz premiera Donalda Tuska, do Sopotu przyjadą także inni przedstawiciele rządu, wicepremierzy Krzysztof Gawkowski – minister cyfryzacji – oraz Władysław Kosiniak-Kamysz – minister obrony narodowej, a także Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, Marta Cienkowska, ministra kultury, Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, Miłosz Motyka, minister energii, Barbara Nowacka, ministra edukacji, Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia oraz Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.

Gośćmi EFNI będą również byli szefowie rządów Nowej Zelandii, Włoch czy Austrii, a obok nich przedstawiciele instytucji europejskich: Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. O interdyscyplinarnym charakterze EFNI najlepiej świadczy różnorodność zaproszonych gości, reprezentujących bardzo różne środowiska: kard. Grzegorz Ryś, literaturoznawca i autor prof. Michał Rusinek, historyk i politolog prof. Antoni Dudek, futurolożka prof. Aleksandra Przegalińska czy sportsmenka Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce.

Program Forum uzupełniają również bardziej kameralne rozmowy w formule EFNI Talks, a także wykłady i spotkania z autorami książek. Zaprezentowane zostaną nowe raporty i badania, od analiz gospodarczych po sondaże opinii. Dopełnieniem każdego dnia są Rozmowy Nocnych Marków: wieczorne, mniej oficjalne spotkania, m.in. z udziałem pisarzy, polityków i artystów.

EFNI od 15 lat jest platformą dialogu biznesu, nauki, kultury czy administracji publicznej. Dzięki szerokiemu przekrojowi tematów oraz punktów widzenia puentą Forum są rekomendacje przekazywane na ręce rządu.

Europejskie Forum Nowych Idei #CoBędzieJutro Sopot, hotel RadissonBlu 14-16 października 2026

XV edycja Europejskiego Forum Nowych Idei organizowana jest przez Konfederację Lewiatan, miasto Sopot oraz BusinessEurope.

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