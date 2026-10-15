Mocny głos biznesu z Sopotu

Wśród rekomendacji po tegorocznym EFNI, dotyczących obszarów, w których Polska powinna być aktywna, będą m.in. kwestia przyjęcia przez nas euro czy też kierunki zmian w funkcjonowania Unii Europejskiej, obejmujące chociażby system głosowania czy wspólną politykę finansową – mówi Henryka Bochniarz, prezydentka założycielka Konfederacji Lewiatan, przewodnicząca Rady Programowej Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI).

