20 października Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące aborcji. Jedna z nich, autorstwa Trzeciej Drogi, przywraca tzw. trzecią przesłankę, czyli zezwala na przerwanie ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. Oznaczałoby to powrót do sytuacji sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 r.. Druga ustawa, autorstwa polityków Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, zakłada dekryminalizację pomocy przy aborcji.

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Obie ustawy następnie zostały na początku listopada przyjęte przez Senat bez poprawek. O wejściu przepisów w życie zdecyduje teraz prezydent Karol Nawrocki.

Apel do prezydenta

Odrzucenia ustaw domagają się organizacje antyaborcyjne. W Liście Otwartym Środowisk Obrony Życia 102 sygnatariuszy zaapelowało do prezydenta.

„Piszemy jako przedstawiciele środowisk, które od lat, na różnych poziomach, bronią prawa do życia, edukują i kształtują postawy szacunku dla każdego człowieka, a także służą wsparciem i pomocą matkom, ojcom i dzieciom w najtrudniejszych chwilach ich życia. W naszych szeregach działają zarówno organizacje prowadzące pracę edukacyjną i formacyjną, jak i te zajmujące się bezpośrednim wsparciem – hospicja perinatalne, domy dla samotnych matek, telefony zaufania, poradnie i grupy wsparcia” - napisano.

Jak podkreślają, nie występują w imieniu partii politycznych i różnią się w swoich działaniach. „Łączy nas przekonanie, że życie każdego człowieka zasługuje na ochronę, szczególnie wtedy, gdy sam nie może się obronić” - napisano.

Przekonują, że rodzice, którzy dowiedzą się o ciężkiej wadzie płodu „potrzebują najlepszej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i społecznej. Potrzebują hospicjum perinatalnego i pewności, że państwo ich nie zostaw”. „Nie potrzebują prawa, które jako rozwiązanie ich dramatu wskazuje śmierć dziecka” - napisano.

„Diagnoza nie może być wyrokiem śmierci. Choroba nie odbiera godności. Niepełnosprawność nie odbiera prawa do życia” - napisali sygnatariusze.

Organizacje krytykują także ustawę dekryminalizującą. Przekonują, że kobiety są do aborcji namawiane i nie zawsze jest to „przemoc czy bezprawna groźba”.

„Ta ustawa nie chroni kobiet. Chroni tych, którzy na nie naciskają. Państwo powinno robić wszystko, by żadna kobieta nie czuła, że aborcja jest wyjściem z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła. Nie powinno usuwać prawnych barier, które chronią ją przed nakłanianiem do aborcji” - napisano.

„Prosimy, by Pana podpis nie znalazł się pod ustawami, które odbierają ochronę najsłabszym. Niech weto będzie jasnym znakiem, że Rzeczpospolita nie odwraca się od chorego dziecka i nie zostawia matki samej wobec trudnej sytuacji oraz wywieranej na nią presji” - podkreślono.

„W tej sprawie mówimy jednym głosem: Każde ludzkie życie jest warte ochrony. Każde” - napisały organizacje.

Prezydent w przeszłości był przeciwny kompromisowi

Na razie nie wiadomo, co Karol Nawrocki zrobi z proponowanymi przepisami. Rzecznik Rafał Leśkiewicz w mediach apelował do polityków, by przyszli do prezydenta na rozmowy o aborcji.

Jednocześnie w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami w 2025 r. Nawrocki wielokrotnie podkreślał, że jest przeciwny m.in. powrotowi do kompromisu aborcyjnego. – Nie podpisałbym, nie mógłbym pozwolić na to jako przyszły prezydent, aby aborcji były poddawane dzieci z zespołem Downa – mówił w Polsat News w styczniu 2025 r..

Później twierdził, że jest w stanie rozważyć „nowy kompromis, który będzie zgodny z Konstytucją RP”. A to raczej by oznaczało utrzymanie sytuacji po wyroku TK w 2020 r.