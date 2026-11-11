Mieszkańcy oddają hołd ofiarom masowej strzelaniny w Krakowie
Brytyjski dziennik „The Telegraph” zidentyfikował jedną z ofiar strzelaniny w Krakowie. To 32-letni James Thomas Campbell, DJ pochodzący ze szkockiego Prestwick. Był jedną z sześciu osób, które zginęły w ataku Michała Oksińskiego.
Znajomy rodziny Campbella powiedział „The Telegraph”, że bliscy nie mogą pogodzić się z tragedią. – Wszyscy jesteśmy w szoku. To zbyt przykre. Czy wiecie, przez co przeszliśmy? Jesteśmy zdruzgotani – przekazał rozmówca gazety.
Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował dziennik, że resort wspiera rodzinę zmarłego oraz bliskich innej osoby poszkodowanej w ataku.
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Wśród rannych znalazł się 19-letni Harry Marchant z North Yorkshire. Jego rodzina potwierdziła, że nastolatek jest w stabilnym stanie i nadal przebywa w szpitalu. W oświadczeniu opublikowanym za pośrednictwem lokalnej policji bliscy podziękowali służbom ratunkowym, personelowi medycznemu i mieszkańcom Polski za pomoc oraz opiekę nad rannym.
Wśród sześciu osób zabitych podczas zamachu w Krakowie były również trzy obywatelki Polski i obywatelka Austrii. Jak wynika z informacji przekazanych przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Klęczara, polskie ofiary miały 61, 53 i 47 lat. Jedną z nich była Ewelina, wolontariuszka Szlachetnej Paczki z Podkarpacia. Organizacja poinformowała o jej śmierci, podkreślając zaangażowanie kobiety w pomoc potrzebującym. Jej koleżanka, liderka lokalnego zespołu wolontariuszy Anna Glinka, opisała ją jako osobę wrażliwą na potrzeby innych, kochającą ludzi i zwierzęta.
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Kolejną zidentyfikowaną ofiarą była 53-letnia Izabela Woźna z Rataj pod Chodzieżą. Kobieta zajmowała się malarstwem i sztukami wizualnymi. Jak informował TVN24, do Krakowa przyjechała w związku ze swoją działalnością artystyczną. W piątek, dzień przed zamachem, rozpoczęła się wystawa jej prac w lokalu przy ulicy Sławkowskiej. W ataku zginęła następnego dnia. Osierociła czworo dzieci, w tym 11-letnie bliźnięta.
Wśród zabitych była także 51-letnia obywatelka Austrii pochodząca z powiatu Gänserndorf w Dolnej Austrii. Według agencji APA przyjechała do Krakowa prawdopodobnie z mężem na krótki urlop. Mężczyzna również został ranny w zamachu, jednak jego stan nie zagraża już życiu.
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