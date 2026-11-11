„Polski wokół bezpieczeństwa nie da się podzielić” – to najważniejsze przesłanie, jakie płynie z tego, co mówił prezydent w 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nie jest to wbrew pozorom coś oczywistego, bo nawet całkiem niedawno, na dodatek z otoczenia Kancelarii Prezydenta, płynęły sygnały, że rząd nie dość intensywnie stara się o lokalizację w Polsce stałej bazy wojsk USA, co jako żywo nie było dowodem na to, że w kwestiach bezpieczeństwa nie da się dzielić Polaków. Słowa prezydenta należy brać jednak za sygnał, że co do zasady tego typu politycznych ciosów w wojnie polsko-polskiej będzie się unikać. I tak powinno być – żyjemy w zbyt niebezpiecznych czasach, by włączać kwestie bezpieczeństwa w wojnę polsko-polską.