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Artur Bartkiewicz: Dobre przemówienie Karola Nawrockiego z dwiema fałszywymi nutami

Gdyby z przemówienia Karola Nawrockiego na Placu Piłsudskiego wyciąć dwa fragmenty, byłoby to dokładnie takie wystąpienie, jakie tego dnia, biorąc pod uwagę naszą geopolityczną sytuację, należało wygłosić.

Publikacja: 11.11.2026 13:53

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP

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Artur Bartkiewicz

„Polski wokół bezpieczeństwa nie da się podzielić” – to najważniejsze przesłanie, jakie płynie z tego, co mówił prezydent w 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nie jest to wbrew pozorom coś oczywistego, bo nawet całkiem niedawno, na dodatek z otoczenia Kancelarii Prezydenta, płynęły sygnały, że rząd nie dość intensywnie stara się o lokalizację w Polsce stałej bazy wojsk USA, co jako żywo nie było dowodem na to, że w kwestiach bezpieczeństwa nie da się dzielić Polaków. Słowa prezydenta należy brać jednak za sygnał, że co do zasady tego typu politycznych ciosów w wojnie polsko-polskiej będzie się unikać. I tak powinno być – żyjemy w zbyt niebezpiecznych czasach, by włączać kwestie bezpieczeństwa w wojnę polsko-polską.

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