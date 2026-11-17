Malinowski tłumaczy, że nie mógł sformatować uszkodzonego dysku, więc zaufał deklarowanym przez Amazon procedurom ochrony danych. Z uwagi na to, że wartość sprzętu była dla niego wysoka, nie chciał po prostu go wyrzucić.

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Prywatne pliki miały być dostępne bez konieczności odzyskiwania danych

Bartosz Malinowski kupił dysk w grudniu 2024 r. Urządzenie uległo awarii, więc reklamował sprzęt, a Amazon przyjął zwrot i zwrócił pieniądze. Mężczyzna uznał sprawę za zamkniętą aż do 9 listopada 2026 r., gdy skontaktował się z nim kupujący z Niemiec.

Według relacji Malinowskiego nieznajomy kupił nośnik na eBayu od firmy Talk-Point. Okazało się, że zapisane na urządzeniu pliki były dostępne bez potrzeby przeprowadzania specjalistycznego odzyskiwania danych. Wśród nich znajdowały się fotografie rodzinne, dokumenty tożsamości, dane finansowe i poufne materiały zawodowe. Nie wiadomo, kto wcześniej miał do nich dostęp. Nowy właściciel dysku poinformował jednak Malinowskiego, że zabezpieczył urządzenie.

Użytkownik zgłosił sprawę do Amazona

Malinowski zgłosił sprawę Amazonowi, który przekazał ją do działów ochrony danych i prawnego. Po tygodniu od zgłoszenia nie otrzymał jednak żadnych konkretnych informacji. Teraz zapowiada, że skieruje sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym kupujący miał już zawiadomić niemiecki organ ochrony danych.