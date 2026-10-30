Wbrew powszechnemu przekonaniu głowica termostatu nie reguluje mocy, z jaką grzejnik nagrzewa pomieszczenie, lecz określa docelową temperaturę powietrza, jaką urządzenie ma utrzymać w pomieszczeniu.

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Cyfra na termostacie to nie moc grzewcza, a docelowa temperatura

W większości standardowych modeli cyfra 3 odpowiada w przybliżeniu 20 st. C. choć w zależności od producenta zakres ten może wahać się od 18 do 23 st. C. Stopień drugi oznacza około 16 st. C (13–20 st. C), stopień czwarty 24 st. C (22–25 st. C), a stopień piąty mniej więcej 28 st. C (26–30 st. C).

Wewnątrz głowicy znajduje się czujnik wypełniony cieczą, która pod wpływem temperatury reaguje i automatycznie reguluje przepływ wody przez zawór, gdy tylko pomieszczenie osiągnie oczekiwaną wartość. Kiedy powietrze wokół grzejnika nagrzeje się do określonej temperatury, zawór się zamknie – nawet jeśli siedząc w dalszej części pokoju, wciąż odczuwamy chłód.

Mit „piątki” na kaloryferze. Dlaczego pokój nie nagrzeje się szybciej?

Przekręcenie pokrętła na stopień 4. lub 5. nie sprawi, że kaloryfer zacznie grzać cieplejszym powietrzem w szybszym tempie. Jak wskazują m.in. badania przeprowadzone na Uniwersytecie Strathclyde w Szkocji, głowica nie przyspiesza tempa ogrzewania – oznacza jedynie, że zawór odetnie dopływ wody dopiero wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do wyższego poziomu (np. 24–28 st. C).

Efektem może być przegrzanie pokoju oraz gwałtowny wzrost zużycia energii. Zamiast przekręcać zawór, lepiej pozostawić go na optymalnym poziomie i pozwolić mu samodzielnie regulować temperaturę.

Dlaczego na „trójce” bywa chłodno? Najczęstsze przyczyny

Jeśli ustawienie głowicy na trójce nie zapewnia komfortu cieplnego, przyczyn należy szukać w otoczeniu samego czujnika:

Zasłonięty grzejnik, firanki, zasłony, osłony czy wąskie wnęki sprawiają, że ciepło gromadzi się wokół głowicy, oszukując jej czujnik i powodując przedwczesne zamknięcie zaworu,

U niektórych producentów trójka może oznaczać zaledwie 18 st. C. Warto w takiej sytuacji sprawdzić instrukcję obsługi lub podnieść ustawienie o jeden stopień,

Działające sprzęty AGD, promienie słoneczne padające bezpośrednio na grzejnik czy obecność wielu osób sztucznie podnosi temperaturę wokół czujnika w głowicy termostatu,

Głowica termostatu potrzebuje od 12 do 26 minut na zamknięcie zaworu po zmianie ustawień.

Jak odpowiednio ustawić temperaturę, by nie marznąć i oszczędzać?

Eksperci zalecają zróżnicowanie temperatury w zależności od przeznaczenia pomieszczenia:

Salon: 20 st. C (stopień 3),

Sypialnia: ok. 17 st.C (nieco ponad drugi stopień), co zapewni lepszy sen,

Łazienka: 24 st. C (stopień 4), aby zapobiec wilgoci i rozwojowi pleśni.

Według szacunków każdy obniżony o jeden stopień Celsjusza poziom temperatury w mieszkaniu to spadek kosztów ogrzewania o około 6–8 proc.