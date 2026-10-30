Co oznaczają cyfry na termostacie grzejnika? Na "piątce" dom nie ogrzeje się szybciej
Wbrew powszechnemu przekonaniu głowica termostatu nie reguluje mocy, z jaką grzejnik nagrzewa pomieszczenie, lecz określa docelową temperaturę powietrza, jaką urządzenie ma utrzymać w pomieszczeniu.
W większości standardowych modeli cyfra 3 odpowiada w przybliżeniu 20 st. C. choć w zależności od producenta zakres ten może wahać się od 18 do 23 st. C. Stopień drugi oznacza około 16 st. C (13–20 st. C), stopień czwarty 24 st. C (22–25 st. C), a stopień piąty mniej więcej 28 st. C (26–30 st. C).
Wewnątrz głowicy znajduje się czujnik wypełniony cieczą, która pod wpływem temperatury reaguje i automatycznie reguluje przepływ wody przez zawór, gdy tylko pomieszczenie osiągnie oczekiwaną wartość. Kiedy powietrze wokół grzejnika nagrzeje się do określonej temperatury, zawór się zamknie – nawet jeśli siedząc w dalszej części pokoju, wciąż odczuwamy chłód.
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Przekręcenie pokrętła na stopień 4. lub 5. nie sprawi, że kaloryfer zacznie grzać cieplejszym powietrzem w szybszym tempie. Jak wskazują m.in. badania przeprowadzone na Uniwersytecie Strathclyde w Szkocji, głowica nie przyspiesza tempa ogrzewania – oznacza jedynie, że zawór odetnie dopływ wody dopiero wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do wyższego poziomu (np. 24–28 st. C).
Efektem może być przegrzanie pokoju oraz gwałtowny wzrost zużycia energii. Zamiast przekręcać zawór, lepiej pozostawić go na optymalnym poziomie i pozwolić mu samodzielnie regulować temperaturę.
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Eksperci zalecają zróżnicowanie temperatury w zależności od przeznaczenia pomieszczenia:
Według szacunków każdy obniżony o jeden stopień Celsjusza poziom temperatury w mieszkaniu to spadek kosztów ogrzewania o około 6–8 proc.
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