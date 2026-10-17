Tzw. samowyrób często obejmuje gałęzie, drobnicę czy pozostałości po zrębach lub zabiegach pielęgnacyjnych. To legalny sposób na pozyskanie opału, jednak by z niego skorzystać, należy dopełnić kilku niezbędnych formalności.

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Na czym polega samowyrób w lesie? Obowiązują limity

Aby móc pozyskać opał z lasu, przede wszystkim trzeba skontaktować się z leśnictwem. Leśniczy wskaże konkretną przestrzeń zrębową, poinformuje o zasadach i wyda pisemne zezwolenie. Osoba pozyskująca opał w ten sposób musi przejść podstawowy instruktaż bezpieczeństwa.

Po zebraniu gałęzi leśniczy określa ilość zebranego surowca i cenę. Wyjazd z lasu następuje po uregulowaniu płatności. Obowiązuje tu jednak limit ilościowy. Standardowo jedna osoba może pozyskać maksymalnie 30 metrów sześciennych drewna rocznie z jednego leśnictwa.

Ile można zaoszczędzić? Koszty samowyrobu z Lasów Państwowych

Różnica w cenie między drewnem przygotowanym przez leśników a samowyrobem jest duża. Jak wylicza portal „Forsal.pl” na przykładzie Nadleśnictwa Bydgoszcz:

Iglaste drewno opałowe S4 przygotowane przez leśnictwo kosztuje 147,60 zł brutto za m³;

Iglaste wałki opałowe S4 w ramach samowyrobu to koszt 67,65 zł brutto za m³.

Daje to oszczędność rzędu ponad 54 proc. Nadleśnictwa oferują także dodatkowe bonifikaty, nawet do 50 proc. przy uporządkowaniu i rozrzuceniu resztek pozrębowych na wyznaczonym terenie.

Ile kosztuje drewno z Lasów Państwowych?

Dla porównania portal finanse.wp.pl podaje ceny gotowego drewna przygotowanego przez Lasy Państwowe w innych rejonach Polski. Kształtują się one następująco:

Nadleśnictwo Supraśl - od 162,36 zł brutto/m³ (miękkie gatunki liściaste), przez 178,35 zł (sosna, świerk, modrzew), do 207,87 zł (twarde gatunki liściaste, np. dąb czy buk),;

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska - od 246 zł/m³ za iglaste, 270,60 zł za brzozę i olchę, do 276,75 zł za dąb, buk i grab.

Ceny drewna na rynku prywatnym. Koszty są znacznie wyższe

Na rynku prywatnym za gotowy do spalania, pocięty i porąbany opał dostarczony pod dom trzeba zapłacić wielokrotnie więcej. Wysokiej jakości wysuszone drewno liściaste (buk, dąb, grab) kosztuje zwykle od 550 do 800 zł za metr przestrzenny, a w szczycie sezonu zimowego ceny potrafią sięgać nawet 1000 zł.