Węgierska spółka Wing ogłosiła zapowiadane wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji firmy Echo Investment. Cena to – również zgodnie z zapowiedziami – 5,2 zł, czyli minimalna dozwolona przez ustawę (tu: średni kurs z 3 miesięcy). Wing kontroluje 62,4 proc. papierów i zakup pozostałych kosztowałby 808 mln zł. Zapisy będą przyjmowane od 30 października do 30 listopada.

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Wing chce osobistych uprawnień w statucie Echa

Celem wezwania nie jest wcale delisting dewelopera. „Intencją wzywającego jest zwiększenie zaangażowania kapitałowego. Wzywający zamierza utrzymać akcje spółki w obrocie na GPW i kontynuować strategię wspierania spółki w realizacji programu długoterminowego wzrostu” – podano w komunikacie.

Wing chce jednak większych uprawnień na poziomie statutu: jak długo będzie mieć co najmniej 33 proc. akcji, chce mieć prawo powoływania i odwoływania większości członków rady nadzorczej oraz wskazywania przewodniczącego, a także powoływania i odwoływania prezesa. Wing uzależnia zakup akcji w wezwaniu od przyjęcia przez walne zgromadzenie zmian w statucie bez sprzeciwów i protestów, przed 30 listopada.

Podobne statutowe uprawnienia znajdziemy u innych deweloperów. Prezes i założyciel Marvipolu Mariusz Książek ma je, jak długo kontroluje przynajmniej 33,34 proc. akcji. Statut Murapolu nadaje uprawnienia każdemu, kto kontroluje 33,3 proc. walorów, a statut firmy Dom Development każdemu, kto posiada co najmniej 50,1 proc.

Wing chce także zawarcia z Echem umowy o współpracy strategicznej, m.in. regulującej rozliczenia finansowe za doradztwo.

Echo Investment, czyli deweloper na kilku nogach

Grupa Wing jest strategicznym inwestorem Echa od 2019 r. Grupa Echo stoi na kilku nogach: notowany oddzielnie na GPW Archicom prowadzi biznes mieszkaniowy. Samo Echo buduje nieruchomości komercyjne, m.in. w joint venture z AFI Europe w kwartale Towarowa 22 w Warszawie. Echo ma też po 30 proc. udziałów w platformach PRS i akademikowej. Zbycie w tym roku nieruchomości komercyjnych ma przełożyć się na wpływ 650 mln zł wolnej gotówki.