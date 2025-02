Szał na kursie Legimi. WP chce skupić akcje

Legimi jest dziś gwiazdą na rynku NewConnect. Po południu walory drożeją o ponad 28 proc. do 43,6 zł. Kurs niemal zrównał się z ofertą WP. Grupa chce skupić nie więcej niż 428 044 akcji Legimi, stanowiących łącznie 26,45 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniających do 21,1 proc. głosów. Proponowana cena nabycia to 45,5 zł za akcję. Wobec kursu z zamknięcia wtorkowej sesji oznacza to 33,8-proc. premię.

Ile warte są akcje Legimi?

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 20 lutego, a zakończy 18 marca o godz. 17.00 (czyli przed publikacją raportu rocznego, którą zaplanowano na 21 marca).

Wirtualna Polska Media obecnie ma 507 682 akcji Legimi, które stanowią łącznie 31,37 proc. kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 25,03 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Jeśli oferta zakończy się pełnym powodzeniem, WP będzie kontrolować 57,82 proc. akcji uprawniających do 46,13 proc. głosów. Na cały pakiet pakiet 428 044 akcji może wydać teraz łącznie ok. 19,5 mln zł.

Wirtualna Polska Media sukcesywnie zwiększa zaangażowanie w kapitale Legimi. Jesienią 2023 r. zaprosiła do składania ofert sprzedaży maksymalnie do 455,9 tys. akcji, które stanowiły nie więcej niż 29,39 proc. kapitału. Proponowana cena nabycia wyniosła 27,5 zł za akcję (WP miało już wtedy 94,1 tys. akcji, stanowiących 12,51 proc. kapitału). Zaproponowana teraz cena jest od ceny z 2023 r. o 65 proc. wyższa.