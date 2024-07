Na GPW w ostatnich latach mocno spadła też premia liczona w stosunku do kursu z dnia poprzedzającego ogłoszenie wezwania. W najnowszej edycji była ona najniższa z wszystkich pięciu badanych okresów. Po raz pierwszy spadła do wartości jednocyfrowej, sięgając 6,5 proc. To spadek aż o 5,9 pkt proc. w stosunku do wyników z poprzedniego badania. We wcześniejszych edycjach średnia też była znacząco wyższa, oscylując w okolicach 10–12 proc.

– Spadek premii za kontrolę może wskazywać, że inwestorzy bardziej skrupulatnie analizują potencjalne korzyści z przejęcia spółki i nie chcą przepłacać za synergie, które będzie trudniej zrealizować – komentuje Tomasz Regulski, szef zespołu wycen w KPMG w Polsce.

Jakie są prognozy dla rynku przejęć w 2024 r.?

Każda transakcja jest inna i trudno je sprowadzać do jednego mianownika, natomiast historia pokazuje, że większe premie co do zasady skłonni są zapłacić inwestorzy branżowi niż finansowi. Ci pierwsi w cenie uwzględniają też możliwe do uzyskania efekty synergii po konsolidacji biznesów.

Czytaj więcej Giełda Rynek IPO się budzi. Pierwszy prospekt opuścił zamrażarkę Transition Technologies MS złożyło do KNF wniosek o wznowienie postępowania w związku z ofertą publiczną. Kto następny?

Na niskie oferty przejmujących należy spojrzeć też przez pryzmat sytuacji na GPW. Od niemal dwóch lat trwa hossa i wyceny wielu spółek są już relatywnie wysokie. W ocenie przejmujących najwyraźniej przestrzeń do oferowana premii się skurczyła.