Czas wezwań i przejęć. Rok 2025 będzie ciekawy

Do końca 2024 r. globalna wartość fuzji i przejęć sięgnie 3,5 bln dol., co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku i powrót do poziomów notowanych w połowie poprzedniej dekady – prognozuje firma Bain & Company. Z kolei liczba transakcji w 2024 r. urośnie o 7 proc., co oznacza odwrócenie dwuletniego trendu spadkowego.

Reklama

Wezwanie Penty

Aktywnym graczem na rynku M&A są fundusze PE. Widać to również na giełdzie. W tym roku CVC wprowadził na giełdę Żabkę, sprzedając pakiet jej akcji, a jednocześnie zdecydował się na przejęcie Comarchu. Po zrealizowanym wezwaniu i przymusowym wykupie fundusz wkrótce ściągnie informatyczną spółkę z parkietu. Akcjonariusze dali już zielone światło na wycofanie akcji z obrotu.

Tymczasem o planach dotyczących zwiększenia zaangażowania w kapitale innej giełdowej spółki poinformował właśnie fundusz Penta. Planuje ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji EMC Instytutu Medycznego po 10,6 zł za sztukę. Wezwanie dotyczy 4 580 405 walorów.

BdTXT - W - Serif 9p - J: W piątek po południu za akcję medycznej spółki na giełdzie płacono 11 zł, po wzroście o prawie 4 proc. Kapitalizacja EMC wynosi niemal 0,5 mld zł. Na początku roku kurs był poniżej 9 zł, ale potem zaczął rosnąć – pod koniec stycznia zanotował tegoroczne maksimum na poziomie niemal 14 zł. W kolejnych miesiącach jednak dominowała już podaż, a od maja notowania poruszają się w trendzie bocznym, oscylując w okolicach 11 zł.