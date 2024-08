Znamy już coraz więcej informacji na temat planowanego przejęcia Comarchu przez fundusz CVC. Dziś ruszyły zapisy w wezwaniu. Potrwają do 21 października. Choć podmiotem nabywającym akcje formalnie jest też rodzina Filipiaków, to de facto jednym podmiotem, do którego docelowo trafią akcje jest fundusz CVC. Natomiast dotychczasowi wiodący akcjonariusze staną się mniejszościowymi wspólnikami spółki kontrolowanej przez CVC.

Jakie plany ma CVC wobec Comarchu?

Comarch jest drugim co do wielkości podmiotem sektora IT w Polsce. Założycielem spółki był profesor Janusz Filipiak, który zmarł w grudniu 2023 roku. Stery przejęła jego córka, Anna Pruska, która zapowiedziała mocniejsze wyjście zagranicę.

- Ekspansja zagraniczna jest dla nas w tym roku kluczowa. Chcemy pogłębić naszą obecność tam, gdzie ma to największy sens biznesowy i skupić się na tych produktach, które zapewniają nam znaczącą przewagę konkurencyjną na danym rynku. Ta strategia ma odzwierciedlać też ideę glokalizacji, czyli lepsze dostosowanie produktów do lokalnych potrzeb i wymagań danego regionu – mówiła Anna Pruska, w wywiadzie udzielonym naszej redakcji wiosną 2024 r.

Te plany są aktualne, a nowy inwestor w ekspansji zagranicznej ma pomóc.