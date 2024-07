Szef Asseco, Adam Góral o wezwaniu na Comarch: To dobra wiadomość

Rynek żyje w środę informacją o planowanych roszadach własnościowych w Comrachu. Rodzina Filipiaków wraz z funduszem CVC Capital Partners chcą ogłosić wezwanie. Oferują 315,4 zł za akcję. Na wieść o tym notowania Comarchu wystrzeliły i obecnie wynoszą 320 zł (+12 proc.). Rośnie cały indeks branżowy WIG-informatyka, na czele z największą spółką w tym indeksie, czyli Asseco Poland. Poprosiliśmy jej prezesa Adama Górala o komentarz do najnowszych informacji.

Reklama

- Ta transakcja jest dowodem na to, że polskie firmy tworzące własne oprogramowanie są w kręgu zainteresowań poważnych inwestorów. Wejście takiego gracza jak CVC do akcjonariatu pokazuje dalszą wiarę w perspektywy rozwoju Comarchu – komentuje Adam Góral. Podkreśla, że to również potwierdzenie faktu, iż prof. Janusz Filipiak, wraz z rodziną i menedżerami, stworzył sprawną i cenioną firmę informatyczną, z produktami, które z powodzeniem mogą być oferowane na rynkach zagranicznych.

- Osobiście, zawsze smuci mnie fakt, że jakaś firma opuszcza polską giełdę. Ale cieszy mnie to, że rodzina oraz menedżerowie zostają w firmie i nadal to będzie polska firma – podsumowuje Góral.

Dlaczego rodzina Filipiaków sprzedaje Comarch

Analitycy oceniają, że cena zaoferowana przez wzywających wydaje się być na odpowiednim poziomie.

- Po przeprowadzeniu szeregu niezbędnych decyzji, od zamknięcia nierentownych projektów przez sprzedaż nieproduktywnych aktywów, aż po optymalizację zatrudnienia, chcąc zapewnić znaczącą przewagę konkurencyjną na międzynarodowych rynkach, rodzina Filipiaków podjęła decyzję o współpracy z CVC Capital Partners – argumentuje prezes Comarchu, Anna Pruska.