Holding Wirtualna Polska (WPH) i jego trzej założyciele: Jacek Świderski, Michał Brański i Krzysztof Sierota z podmiotami powiązanymi, ogłosili we wtorek rano zapowiadane wezwanie na wszystkie pozostające w obrocie akcje turystyczno–mediowej grupy. Cena za walor to 59 zł.

Pełnoskalowe wezwanie wymaga decyzji akcjonariuszy

Kupujący zaoferowali, że odkupią około 18,5 mln walorów, które reprezentują łącznie około 61,96 proc. kapitału zakładowego spółki oraz uprawniają do wykonywania około 44,93 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na wezwanie, którego zakres wynika z przepisów prawa (o sytuacji WPH pisaliśmy w przytaczanym artykule), będzie można odpowiadać od 4 maja do 2 czerwca.

Aby wzywający mogli kupić wszystkie akcje objęte ofertą skierowaną do inwestorów, potrzebne jest zwołanie walnego zgromadzenia (to się nie stało do czasu publikacji tego tekstu) i nowe decyzje ws. nabywania akcji własnych przez WPH, w tym zmieniające ubiegłoroczną decyzję w tej sprawie. Uwzględniono to w treści wezwania. Jak w nim napisano, zostało ono ogłoszone pod kilkoma warunkami.

Pierwszy z nich to podjęcie przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia z 23 czerwca 2025 r., w której upoważniono zarząd do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego. Potrzebna jest też zmiana sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego oraz statutu. W tym wariancie, wezwania na wszystkie akcje, spółka i założyciele wydaliby ponad 1 mld zł.

WPH i założyciele mogą kupić też mały pakiet akcji

W wezwaniu przewidziano także inny scenariusz, czyli poprzestanie na wykorzystaniu ubiegłorocznego upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych. Zgodnie z uchwałą ZWZ z ub.r. spółka może nabyć od inwestorów niewielki pakiet akcji. Jak wskazano w treści wezwania, liczba akcji możliwych do nabycia w ramach tego upoważnienia to 370,253 tys.

„W przypadku, gdy poziom zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie będzie umożliwiał nabycie akcji przez spółkę w liczbie nieprzekraczającej limitu wynikającego z ww. uchwały nr 6, nabycie akcji przez spółkę może nastąpić na podstawie istniejącego upoważnienia wynikającego z tej uchwały, bez konieczności zwiększenia łącznej wartości nominalnej akcji własnych, które mogą zostać nabyte przez spółkę, do 20 proc. kapitału zakładowego spółki oraz bez konieczności tworzenia nowego kapitału rezerwowego lub zwiększania istniejącego kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie tej uchwały” – napisano w treści wezwania.

W poniedziałek na zamknięciu sesji za walor WPH płacono 57,8 zł. Przy tym kursie kapitalizacja (wartość wszystkich akcji) spółki wynosi 1,72 mld zł.