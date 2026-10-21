Głównym przedmiotem sporu jest obowiązek organizowania stażu na podstawie umowy o pracę na czas określony. Część resortów przekonuje, że można chronić prawa stażystów również za pomocą bardziej elastycznych rozwiązań prawnych.

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Obowiązkowa umowa o pracę może ograniczyć liczbę staży

Ministerstwo Infrastruktury zaznaczyło w swoim stanowisku, że studenci potrzebują elastyczności, która pozwoli im łączyć zdobywanie doświadczenia z nauką, a tej z kolei nie zapewnia w wystarczającym stopniu umowa o pracę. MI podkreśliło również, że to organizator powinien mieć możliwość wyboru podstawy prawnej odbywania stażu.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zamiast umowy o pracę proponuje organizowanie staży na podstawie umów-zleceń z wynagrodzeniem godzinowym. Resort postuluje również obniżenie minimalnego wynagrodzenia stażowego lub wprowadzenie częściowej odpłatności dopiero po określonym czasie, np. po trzech miesiącach. Według MRiT koszty i obowiązki administracyjne związane z zatrudnieniem mogą zniechęcić firmy do przyjmowania stażystów, a problemy z finansowaniem mogą dotknąć także urzędy – informuje PulsHR.

Uwagi resortów dotyczą wynagrodzeń, podatków i konstrukcji umowy

Ministerstwo Sprawiedliwości i Rządowe Centrum Legislacji wskazują na niejasne relacje między umową o staż a umową o pracę. RCL zakwestionował też przewidziane wynagrodzenie w wysokości 65 proc. płacy minimalnej, jeśli stażysta miałby być pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze.

Swoje uwagi zgłosiło również Ministerstwo Finansów, które z kolei ostrzega przed nierównym traktowaniem podatkowym stażystów. W związku z tym proponuje, aby ulga dla młodych objęła przychody ze stażu w rozumieniu ustawy, niezależnie od tego, czy stażysta jest pełnoletni. MSWiA domaga się natomiast wyjaśnienia, jak nowe regulacje wpłyną na cudzoziemców, którzy odbywają w Polsce staże na szczególnych zasadach.

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