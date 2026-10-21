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Ewa Szadkowska: Czyżby wetomat zaczął się zacinać?

Dożyliśmy tak dziwnych czasów, w których informację o zawetowaniu przez prezydenta trzech ustaw kwituje się pełnym zdziwienia pytaniem: „Tylko tyle?”.

Publikacja: 21.10.2026 06:00

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Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: Kancelaria Prezydenta RP

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Ewa Szadkowska

Obserwuję tę stronę regularnie: wetomat.pl. W piątek 16 października widniała na niej liczba 48. Zastrzegam datę, bo sytuacja, jak wiemy, jest tu dynamiczna i między napisaniem tekstu a jego opublikowaniem dużo może się zadziać. Aczkolwiek ostatnio tempo kręcenia się cyferek jakby osłabło. Pierwszym symptomem zmian było podpisanie przez Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Dla prezydenta poinformowanie o podpisie było najwyraźniej na tyle niekomfortową sytuacją, że potrzebował aż orędzia, by się z tego wytłumaczyć (skądinąd wypadł naprawdę dobrze, a budowania napięcia pozazdrościłby mu nawet Alfred Hitchcock).

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